تردد در محور چالدران - زورآباد بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این مرکز بارش برف پاییزی که از صبح دوشنبه در ارتفاعات شمال آذربایجان غربی آغاز شده، محور چالدران- زورآباد و تعدادی از راه های روستای منطقه را فرا گرفته و موجب کندی تردد وسایط نقلیه شده است.

بر اثر بارش برف و یخ زدگی سطح جاده ها، تردد وسایل نقلیه در این محورها تنها با زنجیر چرخ و لاستیک های یخ شکن امکان پذیر است.

همچنین به دنبال بارش شدید باران در اکثر شهرستان های استان، احتمال آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیل در جاده ها پیش بینی شده است.

مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی، گروه های راهداری برای روان سازی تردد در محور های آذربایجان غربی در حال گشت زنی هستند.

مرکز مدیریت راه های آذربایجان غربی به رانندگانی که قصد تردد از محورهای استان را دارند هشدار داد؛ زنجیر چرخ، چراغ مه شکن و وسایل گرما را با خود همراه داشته باشند.