653 هزار مسافر خارجی به مشهد سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتجبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیشتر مسافران خارجی که به این شهر وارد شده اند عرب زبان و از کشور عراق بوده اند.
وی ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای افزایش میزان ورود مسافران و گردشگران خارجی اقدامات بسیاری را انجام داده و ساخت هتل ها، اقامتگاه ها و مکان های تفریحی نشانگر این امر است.
منتجبی عنوان کرد: هر چند میزان اقامتگاه ها در مشهد باید افزایش پیدا کند و وجود هزار و 20 هتل و مراکز اقامتی استاندارددر مشهد و استان پاسخگویی نیاز مسافران و زائران نیست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به گردشگر داخلی اشاره کرد و افزود: میزان گردشگر داخلی 19.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه مشهد به برکت بارگاه منور رضوی یکی از مقاصد اصلی سفرهای داخلی و مورد توجه جدی مسلمان است، اظهار کرد: بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی در مشهد قرار دارد.
وی یادآور شد: سندی به امضای سر پرست اداره کل خراسان رضوی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور به امضا رسیدهکه بر این اساس در سال جاری باید یک میلیون و 50 هزار مسافر خارجی به مشهد وارد شوند.
مشهد - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری خراسان رضوی از سفر 653 هزار مسافر خارجی از ابتدای سال جاری تاکنون به مشهد خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتجبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیشتر مسافران خارجی که به این شهر وارد شده اند عرب زبان و از کشور عراق بوده اند.
نظر شما