653 هزار مسافر خارجی به مشهد سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود منتجبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بیشتر مسافران خارجی که به این شهر وارد شده اند عرب زبان و از کشور عراق بوده اند.



وی ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگی استان در راستای افزایش میزان ورود مسافران و گردشگران خارجی اقدامات بسیاری را انجام داده و ساخت هتل ها، اقامتگاه ها و مکان های تفریحی نشانگر این امر است.



منتجبی عنوان کرد: هر چند میزان اقامتگاه ها در مشهد باید افزایش پیدا کند و وجود هزار و 20 هتل‌ و مراکز اقامتی استاندارددر مشهد و استان پاسخگویی نیاز مسافران و زائران نیست.



وی در بخش دیگری از سخنانش به گردشگر داخلی اشاره کرد و افزود: میزان گردشگر داخلی 19.1 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.



وی با بیان اینکه مشهد به برکت بارگاه منور رضوی یکی از مقاصد اصلی سفرهای داخلی و مورد توجه جدی مسلمان است، اظهار کرد: بیش از 50 درصد واحدهای اقامتی در مشهد قرار دارد.



وی یادآور شد: سندی به امضای سر پرست اداره کل خراسان رضوی و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری کشور به امضا رسیدهکه بر این اساس در سال جاری باید یک میلیون و 50 هزار مسافر خارجی به مشهد وارد شوند.

