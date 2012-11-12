  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۵

حق پرست خبر داد:

بیمه 333 هزار نفر در قالب کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از وجود 333 هزار نفر بیمه شده اصلی در قالب کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی، خویش فرما و خود پرداز در استان خبر داد.

جمیل حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حفظ امنیت روانی و فراهم سازی پشتوانه و آرامش خاطر برای نیروهای مولد و خدماتی هر جامعه بیانگر توسعه خواهی آن جامعه است که این مهم در جامعه بر عهده تامین اجتماعی است.

وی اظهارداشت: در استان 80 هزار مستمری بگیر وجود دارد که با احتساب افراد تحت تکفل یک میلیون و 100 هزار نفر زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که 42 درصد جمعیت را شامل می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: این سازمان در راستای دریافت حق بیمه 18 نوع خدمت و تعهد به بیمه شدگان را بر عهده دارد که در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت در حال ارائه است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون عمده درآمد تامین اجتماعی دریافت حق بیمه از کارفرمایان یا دیگر بیمه شدگان است، افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی تلقی و از بودجه عمومی دولت بهره نمی برد.

حق پرست یادآورشد: برای ارائه تعهدات و انجام تکالیف قانونی باید منابع اصلی (حق بیمه) به موقع وصول تا در ارائه تعهدات به بیمه شدگان با مشکل مواجه نشد.

کد مطلب 1741525

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها