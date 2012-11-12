بیمه 333 هزار نفر در قالب کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی در گیلان

جمیل حق پرست در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حفظ امنیت روانی و فراهم سازی پشتوانه و آرامش خاطر برای نیروهای مولد و خدماتی هر جامعه بیانگر توسعه خواهی آن جامعه است که این مهم در جامعه بر عهده تامین اجتماعی است.

وی اظهارداشت: در استان 80 هزار مستمری بگیر وجود دارد که با احتساب افراد تحت تکفل یک میلیون و 100 هزار نفر زیر پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند که 42 درصد جمعیت را شامل می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: این سازمان در راستای دریافت حق بیمه 18 نوع خدمت و تعهد به بیمه شدگان را بر عهده دارد که در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت در حال ارائه است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون عمده درآمد تامین اجتماعی دریافت حق بیمه از کارفرمایان یا دیگر بیمه شدگان است، افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی غیر دولتی تلقی و از بودجه عمومی دولت بهره نمی برد.

حق پرست یادآورشد: برای ارائه تعهدات و انجام تکالیف قانونی باید منابع اصلی (حق بیمه) به موقع وصول تا در ارائه تعهدات به بیمه شدگان با مشکل مواجه نشد.