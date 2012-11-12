صدور مجوز ساخت یک بازی رایانه ای با محور مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی های رایانه ای برای یک بازی جدید با موضوع مبارزه با مواد مخدر پروانه ساخت صادر کرد.

این شورا پس از بررسی طرح ساخت بازی رایانه ای روایت افتخار(اولین گلوله) به نویسندگی حسین براتی، برای شرکت شیوا پرداز کرمان طراح این بازی، مجوز تولید صادر کرد.

این بازی به سبک اکشن سوم شخص بوده و برای کاربر تک نفره طراحی شده است. براین اساس و با توجه به منطقه جغرافیایی استان کرمان ( جنوب شرقی کشور) دغدغه بسیاری از مردم و نیروی انتظامی قاچاق مواد مخدر در این استان است برای همین منظور و آگاهی بخشی به نسل جوان در زمینه مقوله مواد مخدر سازنده این بازی اقدام به طراحی بازی رایانه ای با موضوع مواد مخدر کرده است.

داستان بازی مربوط به یک مامور نیروی انتظامی است که در زمینه گروه قاچاق مواد مخدر به ایران تحقیق می کند و پس از کسب اطلاعات در زمینه این گروه وارد عمل می شود.

موضوع بازی رایانه ای روایت افتخار(اولین گلوله) مشابه خارجی ندارد و تنها در این بازی به آن پرداخته شده است.

فضای طراحی شده در این بازی واقعی است و بازی در منطقه جنوب شرق ایران اتفاق می افتد.

بر اساس اعلام شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی های رایانه ای، پروانه ساخت صرفا یک مجوز اولیه برای تولید بازی است و تأیید توانایی متقاضی در تولید محصول نیست. بنابراین پس از تولید، اخذ پروانه مالکیت و مجوز انتشار الزامی است.

متقاضیان دریافت پروانه تولید بازی های رایانه ای می توانند به وب سایت معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای به نشانی www.ebazi.org مراجعه و نسبت به دریافت و تکمیل فرم های مربوطه اقدام کنند.