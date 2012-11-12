وحید طالب‌لو در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت جسمانی‌اش پس از عمل جراحی روی دستش و انجام تمرینات دوران نقاهت را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خدا را شکر شرایط بسیار خوبی دارم و تمرینات منظمی را انجام داده ام و برای بازگشت درون دروازه در شرایط مطلوبی قرار دارم.

این دروازه بان که هر روز گمانه زنی جدیدی در مورد تیم آینده اش مطرح می شود در این مورد گفت: به هر حال گمانه زنی تیم آینده من از سوی برخی رسانه ها اجتناب ناپذیر است. اما آنچه واقعیت دارد این است که من هنوز با تیم خاصی به توافق کامل نرسیده ام و در حال مذاکره هستم.

وی افزود: البته از چند تیم تهرانی و شهرستانی پیشنهاد دارم اما به دلیل اینکه هنوز چند بازی دیگر از نیم فصل باقی مانده، اخلاقی نیست که بخواهم نام تیمی را اعلام کنم. ضمن اینکه هنوز توافق نهایی هم با هیچ تیمی صورت نگرفته و در حال بررسی پیشنهادات هستم. ضمن اینکه به محض قطعی شدن تیم آینده ام نام آن را اعلام خواهم کرد.

وحید طالب لو با تاکید بر اینکه قطعا نیم فصل دوم در ترکیب یکی از تیم های لیگ برتری به میدان خواهد رفت در مورد خبرهایی که پیرامون حضورش در پرسپولیس مطرح می شود گفت: پرسپولیس تیم بزرگی است که از کادر مدیریت و فنی قابل احترامی سود می برد. این تیم دو دروازه بان خیلی خوب دارد. با این حال همانطور که قبلا گفته بودم از کنار نام بزرگ پرسپولیس نمی شود به راحتی گذشت. من برای هواداران این تیم احترام زیادی قائلم اما همانطور که گفتم این تیم از دو دروازه خوب سود می برد.

سنگربان پیشین تیم ملی فوتبال ایران به دیدار برابر ازبکستان نیز اشاره کرد و گفت: بازی سخت و سرنوشت سازی برابر این تیم پیش رو داریم که پیروزی در آن می تواند ایران را به جام جهانی نزدیک کند. در این شرایط از همه مردم و علاقمندان به فوتبال می خواهم که مثل دیدار با کره جنوبی با حضور در ورزشگاه به حمایت از تیم ملی بپردازند تا شاهد پیروزی این تیم و افزایش صعود به جام جهانی باشیم.

وحید طالب لو در پایان گفتگویش با خبرنگار مهر به نقل قولی که از پدرش در مورد سیدمهدی رحمتی مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: فکر می کنم از این مورد سوء برداشت شده بود که البته این هم به خاطر فضای کار رسانه ها اجتناب ناپذیر است اما هیچ مورد خاصی در این زمینه وجود ندارد.