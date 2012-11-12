10 واحد تولیدی با کیفیت استاندارد استان مرکزی انتخاب شدند

مهدی یاراحمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان اینکه یکی از برنامه‌های مرتب سالانه سازمان استاندارد ملی ایران انتخاب واحدهای نمونه است افزود: این تولیدکنندگان موفق به کسب آیتمهای استاندارد تولید محصول شده اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد یک شرکت در بخش ملی وبقیه در بخش استانی انتخاب شده اند اظهارداشت: شرکت بوتان در بخش ملی از آیتم های فعالیت‌های آموزشی مؤثر در راستای بهبود کیفیت محصول و سیستم‌های مدیریت کیفیت، کنترل کیفیت، ارتقای سطح تکنولوژی وچگونگی روش ساخت وتولید و کار تحقیقاتی مرتبط با ارتقای کیفیت رشته صنعتی را کسب و توانست در این بخش حائز رتبه شود.

وی عالی فرد، اوجان ایرانیان، نورد پروفیل ساوه، سینا کاشی، لیکا، ایمن شیشه سپهر، شرکت رنگ سازی روناس و لاستیک پارس را از شرکتهای استانی دانست و خاطرنشان کرد: این شرکتها در بخشهای کشاورزی، ساختمانی، شیمایی و مکانیک و فلزتجلیل می شوند.

تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی

یاراحمدی در بخش دیگری از سخنان خود از تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مرکزی خبر داد و گفت: جناب آقای احمد ذاکری معارفه و آقای سید سعید میرنظامی مدنی معرفی می شوند.