618 کلاس درس در خراسان جنوبی غیر مقاوم است

محمدرضا بیکی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه طرح نوسازی مدارس از سال 83 در استان آغاز شده است، اظهارداشت: در این زمینه یک هزار و 353 کلاس درس نامقاوم و تخریبی شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: تا مهرماه سال جاری 735 کلاس درس در قالب یک هزار و 14 مدرسه تخریب و بازسازی شده است.

بیکی با بیان اینکه همچنین 10 پروژه نوسازی مدارس در قالب 108 کلاس درس نیز در دست اجرا است، افزود: عملیات اجرایی این تعداد پروژه از سال گذشته آغاز شده و تا مهر ماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از مدارس استان در قالب مقاوم و بهسازی لرزه ای در استان اجرا شده است، افزود: در این راستا از سال 84 تاکنون یک هزار و 646 کلاس درصد نیازمند به مقاوم سازی در استان شناسایی شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی عنوان کرد: از این تعداد تاکنون 410 کلاس درس مقاوم سازی شده است.

تحقق 50 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز در استان

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه ها را 438 میلیارد و 351 میلیون ریال اعلام کرد.

بیکی با اشاره به اینکه تا خرداد ماه سال گذشته 46 میلیون تومان از خیران در استان تعهد شده است، افزود: از این مبلغ تاکنون 80 درصد محقق شده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز هشت میلیارد و 190 میلیون تومان از سوی خیران برای احداث و نوسازی مدارس استان تعهد شده است، گفت: از این مبلغ تاکنون 50 درصد محقق شده است.