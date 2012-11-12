صدرنشینی پیام صنعت در مسابقات دسته سوم فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار حساس تیم های پیام صنعت آمل و سفید رود آستانه گیلان در حساس ترین دیدار هفته ششم مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاههای کشور، در زیر بارش باران در ورزشگاه شهدای لیتکوه آمل برگزار و تیم پیام موفق شد در یک بازی برتر تیم سفیدرود آستانه گیلان را با شکست بدرقه کند.



در این دیدار، مجتبی توخش در دقیقه 40، مجتبی موسوی در دقیقه 49 ، میثاق اسماعیل پور در دقیقه 61 و محمد رضا گشتاسبی در دقیقه 89 برای پیام صنعت آمل موفق به گلزنی شدند.



برای تیم سفیدرود آستانه اشرفیه، در این مسابقه محمد بچه نو در دقیقه 11 و محمد سعادت در دقیقه 75 گلزنی کردند.



تکمیل بحران واحدهای تولیدی آمل با مدیران بی آمار

ارائه نشدن آمار دقیق واحدهای تولیدی دارای مشکل سرمایه درگردش و بدهی به بانکها از سوی روسای اداره های تعاون، کار ورفاه اجتماعی و صنایع و معادن شهرستان آمل، سبب عصانیت معاون فرماندار و تعطیل اعلام کردن جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی این شهرستان شد.



معاون فرماندار آمل در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی شهرستان آمل، در فرمانداری آمل پس از گذشت حدود نیم ساعت بدون دست یافتن نتیجه مشخصی، خواستار پایان جلسه شد.



سید جعفر رسولی افزود: پس از برگزاری چندین جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی آمل، متاسفانه هنوز آمار دقیقی از سوی روسای اداره های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنایع و معادن و مدیران شهرک صنعتی شهرستان آمل ارائه نشده و پیگیری این نشستها تا اعلام نشدن آمار واحدهای زیان دیده بی نتیجه است.



پیام صنعت از امیدهای صعود به دسته دوم فوتبال کشور

سرمربی تیم پیام صنعت آمل، پس از پیروزی پرگل تیم و تداوم صدرنشینی این تیم در هفته ششم مسابقات دسته سوم فوتبال باشگاههای کشورگفت: تیم فوتبال پیام صنعت آمل با حفظ روند پیروزیها از امیدهای صعود به مسابقات دسته دوم باشگاه های کشور است.



حسین ولی نژاد افزود: خوشبختانه پیروزی های متوالی در پنج هفته گذشته لیگ، شرایط این تیم را از نظر روحی متحول کرده و صدرنشینی در گروه سوم این مسابقات را نیز تاکنون قطعی کرده است.



وی ادامه داد: خوشبختانه بازیکنان این تیم اکنون به هماهنگی خوب تیمی رسیدند و این وضعیت در هر بازی از سوی تیم پیام بهتر وقابل مشاهده است.