مسئله حقوق زن و آزادی

اسلام به نام حق، زندگی بی حد و مرز را مجاز نمی داند و عوامل محدودکننده موثر را برای هرکس، چه زن و چه مرد قرار داده است. همه انسانها از یک فرد آفریده شده اند و آنها را محدود به قوانینی کرده است. علاوه بر این، خداوند قادر متعال همچنین به کسانی که از قیود و الزامات قوانین فوق الذکر پیروی کنند مژده پاداش داده است.

محتوای آیه 97 سوره نحل، نمونه ای از پاداش مذکور است. "هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا بجای آورد ما او را در زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که کرده به او عطا می کنیم."

خداوند قادر متعال راههای ملکوتی را که به وسیله آنها زنان می توانند از وسوسه های شیطان و پیروان آن دوری کنند در آیات سوره احزاب به شرح زیر فرموده است: "ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران و زنان مومنان بگو که خویشتن رابه چادر بپوشانند که این کار برای اینکه آنها ( به عفت و حریت) شناخته شوند از تعرض و جسارت ( هوسرانان) آزار نکشند بسیار بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.

آیه فوق در مورد حجاب، زنان را از ایفای نقش منطبق با قابلیت هایشان منع نمی کند بلکه آنها را از انسجام کارها یا فعالیت هایی که به شیوه طرفداران آزادی زنان در غرب است باز می دارد.

حجاب زنان مسلمان، برخلاف شعارهای تمدن غربی کنونی، مدافع و ضامن حقوق زنان است. حجاب نماد متانت زن است. با حجاب، زن مسلمان بسان در و گوهر گرانبها می شود، چنانچه در قرآن نیز چنین ذکر شده است. در عین حال، حجاب به مثابه یک ایمنی برای زنان از شر اعمال شیطانی است.

حجاب بیانگر روح اسلام در میان زنان و خانواده است و معیار اصلی مسلمانان است. تمدن غربی در صدد نابودی زنان و کانون خانواده است. پس برای اینکه مسلمان واقعی باشیم، هیچ راهی جز حفظ حجاب با روح و جوهره واقعی آن وجود ندارد.

محتوای آیات فوق هویت مستقل برای زنان در جامعه قائل است و این برخلاف دیدگاههایی است که به زن به عنوان کالا می نگرند. زنان نه تنها در گذشته بلکه در حال حاضر هم به عنوان شهروند درجه دو تلقی می شوند. شعار آزادی زنان در جوامع غربی بیانگر این مسئله است اما اسلام زنها را همچون مردها به عنوان انسان قلمداد می کند و از لحاظ حقوق و مسئولیت ها برای آنها استقلال و هویت مستقل قائل است.

پوشش زن سبب موجب سلامت جامعه و فرد و استحکام کانون خانواده می گردد. پوشش زن سبب اطمینان شوهر به همسر می گردد. پوشش زن از رواج فساد و فحشا در جامعه جلوگیری می کند. پوشش زن سبب والا رفتن ارزش و منزلت و جایگاه زن می گردد. پوشش زن به تعبیر حضرت امیر المومنین (ع) سبب سلامت و استواری او می گردد. " شدت و سخت گیری در پوشش، عامل سلامت و استواری زنان است." (نهج البلاغه نامه 31)

قرآن از زنان و مردان می خواهد که در زندگی روزمره دوست یکدیگر باشند. این دوستی می تواند در تمام عرصه های کاری وجود داشته باشد. در این مورد می فرماید: "مردان و زنان مومن همه یار و دوستدار یکدیگرند خلق را به کار نیکو وادار کرده و از کار زشت منع می کنند نماز به پا می دارند و زکات می دهند و حکم خدا او رسول را اطاعت می کنند. آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است." (سوره توبه، آیه 71)

برخلاف دیدگاههای اجتماعی جامعه عربستان در زمان پیامبر(ص)، قرآن نه تنها حقوق و مسئولیت های زنان را در فعالیت های اقتصادی همدوش مردان را اعلام می کند، بلکه حقوق برابر با آنها برای زن قائل است. آیات زیر موضوع فوق را بیان میکند: "ای مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایی که همه شما را از یک تن آفرید، و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقی بسیار در اطراف عالم از مرد و زن را برانگیخت و بترسید از آن خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید.