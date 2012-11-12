تعرفه واردات لاستیک 15 درصد کاهش یافت

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه لاستیک سنگین گفت: تعرفه واردات لاستیک با تصمیم کارگروه کنترل بازار از 26 به 11 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام دولت به منظور تامین نیاز ناوگان جاده‌ای کشور و نیز تسهیل حمل و نقل است که بر این اساس این تعرفه تا پایان فروردین ماه 92 ثابت خواهد بود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته تخصصی پتروشیمی برای تعیین قیمت بسته‌بندی و کالاهای واسطه‌ای تشکیل شده است که با توجه به عدم رعایت قیمت‎‌های محصولات پتروشیمی و آثار آن در هزینه‌های بسته‌بندی، این کمیته ماموریت یافته است که قیمت اقلام مذکور را تعیین کند. پورکاوه گفت: پس از آن، کارگروه کنترل بازار در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.