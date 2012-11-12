  1. اقتصاد
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

با تصویب دولت ؛

تعرفه واردات لاستیک 15 درصد کاهش یافت

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: دولت به منظور تسهیل واردات لاستیک، تعرفه این کالا را از 26 به 11 درصد کاهش داد.

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه لاستیک سنگین گفت: تعرفه واردات لاستیک با تصمیم کارگروه کنترل بازار از 26 به 11 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام دولت به منظور تامین نیاز ناوگان جاده‌ای کشور و نیز تسهیل حمل و نقل است که بر این اساس این تعرفه تا پایان فروردین ماه 92 ثابت خواهد بود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته تخصصی پتروشیمی برای تعیین قیمت بسته‌بندی و کالاهای واسطه‌ای تشکیل شده است که با توجه به عدم رعایت قیمت‎‌های محصولات پتروشیمی و آثار آن در هزینه‌های بسته‌بندی، این کمیته ماموریت یافته است که قیمت اقلام مذکور را تعیین کند. پورکاوه گفت: پس از آن، کارگروه کنترل بازار در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.

