تعرفه واردات لاستیک 15 درصد کاهش یافت

علی پورکاوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم جدید دولت برای کاهش تعرفه لاستیک سنگین گفت: تعرفه واردات لاستیک با تصمیم کارگروه کنترل بازار از 26 به 11 درصد کاهش یافته است.
مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این اقدام دولت به منظور تامین نیاز ناوگان جادهای کشور و نیز تسهیل حمل و نقل است که بر این اساس این تعرفه تا پایان فروردین ماه 92 ثابت خواهد بود.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، کمیته تخصصی پتروشیمی برای تعیین قیمت بستهبندی و کالاهای واسطهای تشکیل شده است که با توجه به عدم رعایت قیمتهای محصولات پتروشیمی و آثار آن در هزینههای بستهبندی، این کمیته ماموریت یافته است که قیمت اقلام مذکور را تعیین کند. پورکاوه گفت: پس از آن، کارگروه کنترل بازار در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.
