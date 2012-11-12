آبگرفتگی در رشت با لایروبی به موقع شبکه های فاضلاب رفع می شود

محمد صادق رسولیان در گفتگو با خبرنگار مهر از لایروبی و بهسازی شبکه فاضلاب سنتی شهرک حمیدیان این شهر خبر داد و افزود: شهرداری با هدف جلوگیری از آبگرفتگی خیابان جمهوری منطقه حمیدیان اقدام به لایروبی و بهسازی لوله های فاضلاب بطول دو هزار و 500 متر را آغاز کرده است.

وی اظهارداشت: در مسیر لوله های فاضلاب سنتی شهر رشت به دلیل عدم لایروبی به موقع، ریشه درختان و حفاری های متعدد در برخی قسمت ها موجب انسداد لوله ها فاضلاب شده است.

مدیر امور عمرانی شهرداری رشت با اشاره به اینکه شبکه های سنتی باعث تخلیه و هدایت درهم فاضلاب و آبهای سطحی است، گفت: با لایروبی به موقع شبکه ها مردم کمتر شاهد مشکل آبگرفتگی خواهند بود.

وی بر لزوم نگهداری شبکه فاضلاب سنتی رشت تاکید کرد و اظهارداشت: بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، بازسازی و نوسازی شبکه های جمع آوری فاضلاب نیازمند فعالیت های گسترده مدیریتی ومهندسی است که برنامه ریزی هدفمند فعالیت ها با استفاده از کارآمدترین روش ها را الزامی می سازد.