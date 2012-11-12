بهداد "قحطی نور" حیایی را تکمیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهداد که پیش از این نیز در برخی آثار نمایشی نظیر "سگسکوت" آروند دشتآرای به ایفای نقش پرداخته بود قرار است در نمایش "قحطی نور" و به همراه نیلوفر خوشخلق و یاسر خاسب در تالار وحدت به صحنه رود.
"قحطی نور" که البته نام موقت این پروژه است با کارگردانی امین حیایی براساس طراحی حرکات موزون و نورپردازی ویژه بعد از محرم و صفر، دیماه روی صحنه تالار وحدت میرود.
بهداد که دارای مدرک کارشناسی بازیگری تئاتر از دانشگاه آزاد اسلامی است بیشتر در عرصه سینما به ایفای نقش پرداخته است و در چندین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگری مرد بوده است و سیمرغ بلورین بازیگر مکمل مرد بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرده است.
حامد بهداد در صحنهای از نمایش "سگسکوت" به کارگردانی آروند دشتآرای
این بازیگر مستعد سینما در آثاری از کارگردانهای مطرح سینما نظیر مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، رسول صدرعاملی، حمید نعمتالله، مازیار میری، سیروس الوند، فرزاد مؤتمن، علیرضا امینی، محسن عبدالوهاب و همایون اسعدیان به ایفای نقش پرداخته است.
وی در سال 88 بعد از 10 سال دوری از صحنه تئاتر با نمایش "سگسکوت" در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفت و حال بعد از 4 سال مجددا به صحنه تئاتر قدم میگذارد.
امین حیایی نیز که از بازیگران عرصه سینما است برای اولین بار تجربه کارگردانی تئاتر را در کارنامه کاری خود خواهد داشت. این اولین تجربه بهداد و حیایی در عرصه تئاتر در کنار یکدیگر است.
