معلولان توان پرداخت قیمت وسایل کمک توانبخشی را ندارند

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به تحولات بازار ارز متاسفانه قیمت وسایل توانبخشی به شدت افزایش یافته و این درحالی است که بودجه بهزیستی در حمایت از معلولان برای تامین وسایل کمک توانبخشی به این اندازه افزایش نیافته است.

وی گفت: رفع مشکلات تامین وسایل کمک توانبخشی در حال حاضر فقط در صورتی قابل حل است که برای معلولان نیز همانند دانشجویان بورسیه خارج از کشور ارز برای خرید وسایل کمک توانبخشی مانند ویلچر، عصا، سمعک و... اختصاص پیدا کند.

به گفته مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: این دغدغه درحالی بیشتر شده که بسیاری از وسایل کمک توانبخشی در کشور تولید نمی شود و آنهایی هم که تولید می شود به هیچ وجه استاندارد های لازم را نداشته و نشان استاندارد ایران را نیز ندارند.

محمود نژاد گفت: سه سال قبل معافیت مالیاتی ورود وسایل توانبخشی در هیات دولت تصویب شد اما متاسفانه از آن زمان تا کنون این موضوع عملیاتی نشده است.

وی همچنین از مسکوت ماندن واگذاری 4700 دستگاه خودروی معلولان با سقف معافیت مالیاتی 30 میلیون تومان انتقاد کرد و افزود: امیدواریم تا روز 12 آذر روز جهانی معلولان دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی بخشی از مشکلات معلولان را حل کند.