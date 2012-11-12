جشنواره هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان اردبیل خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل شامگاه یکشنبه در آئین اختتامیه این جشنواره با اشاره به ارسال 130 اثر به دبیرخانه جشنواره یادآور شد: این آثار از 65 هنرمند بسیجی استان ارسال شده بود.
عظیم دشتی تصریح کرد: از این تعداد 30 اثر به عنوان آثار برتر در بخشهای مختلف خوشنویسی، گرافیک، نقاشی، هنرهای سنتی، کاریکاتور و حجم (تندیس) تجلیل می شوند.
وی شناسایی استعدادهای هنر تجسمی و حمایت از هنرمندان این رشته را از اهداف کلی جشنواره برشمرد و یادآور شد: هنرمندان بسیجی اردبیل در این زمینه توانایی بالقوه ای دارند که باید پرورش و رشد یابد.
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اضافه کرد: پرورش این استعدادها باعث خواهد شد هنرمندان متعهد و صاحب قلم بویژه در زمینه هنرهای تجسمی هنر خود را در اختیار ارزشهای اسلامی و دفاع از ارزشهای انقلاب قرار دهند.
وی تنها وسیله برای دفاع از انقلاب اسلامی در میدان جنگ نرم دشمن را هنر دانست و متذکر شد: غرب در عرصه جنگ نرم باورها، اعتقادات و ارکان دینی ما را نشانه گرفته و در این برهه باید هنر در جهت دفاع و حمایت از این ارزشها وارد عمل شود.
دشتی زبان هنر را بهترین ابزار برای بیان فرهنگ دینی و اسلامی عنوان کرد و یادآور شد: باید به هنر و هنرمندان در این زمینه توجه ویژه ای صورت گیرد تا این ارزشها به بهترین و شیواترین شکل در جامعه ساری شود.
وی آرمانها، ارزشها و هویت اسلامی، ایرانی و دستاوردهای انقلاب اسلامی، مقاومت و بیداری اسلامی، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و... را از مهمترین موضوعات هنری برای فعالیت هنرمندان در تمام عرصه ها معرفی کرد و خواستار توجه به آنها شد.
دشتی همچنین با اشاره به اعتقاد برخی که خواهان کنار گذاشتن هنر تجسمی هستند، تاکید کرد: هنرهای تجسمی جزئی از تاریخ است و باید هنرمندان بسیجی با ادغام ارزشهای بالا عکس این اعتقادات را نشان دهند.
وی عنوان کرد: آنچه باید در این هنر مورد توجه قرار گیرد، عفت کار است، باید در راستای کسب رضای الهی و با اخلاص در حوزه هنرهای تجسمی فعالیت کرد.
در پایان این مراسم ضمن تجلیل از هنرمند پیشکسوت خوشنویسی اردبیل استاد سیدمحمد میرجوادی، تابلوی نفیس مینیاتوری استان مهدی سیدی رونمایی شد.
