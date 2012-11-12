  1. بین الملل
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۶

درگیری با کردها بالا گرفت؛

درگیری پلیس با معترضان در دیاربکر ترکیه/ اعتراض به وضعیت کردهای زندانی

در پی اعتراضات مردمی در شهر دیاربکر ترکیه به وضعیت زندانیان این کشور، پلیس با آنها درگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، پلیس این کشور با معترضانی که در حمایت از زندانیان کرد و اعتصاب غذای آنها در زندان های ترکیه به خیابان ها ریخته بودند، درگیر شد.

این درگیری روز گذشته و در جریان تظاهراتی صورت گرفت که از سوی حزب "دموکراسی و صلح" طرفدار کردها سازماندهی شده بود.

پلیس برای برخورد با این تظاهرات و متفرق کردن تظاهرات کنندگان از باتوم استفاده کرد.

 در همین رابطه تظاهرات بزرگ دیگری نیز در شهر حکاری برگزار شد.

دو ماه پیش نیز تظاهراتی برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت شکننده و رو به فساد حقوق بشر در رابطه با صدها کرد زندانی در این کشور برگزار شد.

کد مطلب 1741553

