عدم انعقاد قرارداد مراکز تصویربرداری پزشکی گیلان با بیمه های خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، انسانها همواره در معرض خطر انواع بیماری ها قرار دارند و به ناچار برای معالجه باید متقبل هزینه های سنگین پزشکی شوند.

از آنجا که خدمات پزشکی معمولا گران است، شرکت های بیمه به عنوان یک سامانه حمایتی در خدمت مردم قرار می گیرند بنابراین مشکل زمانی ایجاد می شود که مردم با پرداخت حق بیمه باید باز هم از جیب مایه بگذاردند.

از اردیبهشت ماه سال جاری تاکنون تمامی مراکز تصویر برداری پزشکی گیلان بر خلاف سال های گذشته با بیمه های خصوصی قرارداد نبسته اند.

مدیران مراکز تصویر برداری کمبود نقدینگی، گرانی وسایل تصویر برداری را ازدلایل عدم انعقاد قرارداد با بیمه های خصوصی اعلام می کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان گفت: تمامی مراکز تصویر برداری و آزمایشگاه ها وظیفه دارند با بیمه های پایه و تکمیلی قرارداد داشته باشند.

حسن بهبودی افزود: اگر مدیران مراکز تصویر برداری این ادعا را دارند که قیمت برخی اجناس و لوازم مصرفی مراکز افزایش پیدا کرده این موارد باید طی یک پروتکل به اطلاع دانشگاه علوم پزشکی برسد.

وی ادامه داد: دانشگاه در جلسات کارشناسی خود آنچه را که بر اساس قانون حق این مراکز است به عنوان مابه تفاوت بطور رسمی تائید تا بتوانند از بیماران دریافت کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکید کرد: اگر این مابه تفاوت ها تائید شد می توانند طبق ضوابط اقدام و درغیر این صوت باید با شرکت های بیمه ها قرارداد منعقد کنند.