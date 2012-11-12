جانشین پتریوس کیست؟/ اولین کسی که القاعده را مسئول 11 سپتامبر دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در حالیکه ژنرال دیوید پتریوس که به عنوان یک قهرمان جنگ به سمت ریاست سیا رسیده بود اکنون بواسطه یک رسوایی از سمت خود کنار رفته جایگزین وی فردی است که بطور کامل تا کنون در سایه قرار داشته است.

این فرد کسی نیست جز "مایکل مورل"، شخصی که به مدت 32 سال در سازمان سیا حضور داشته است.

مایکل مورل از زمانی که مشاور اقتصادی یکی از مشاوران سابق روسای جمهور اسبق آمریکا بود روند صعودی را سیر کرد.

مورل در زمان وقوع حملات 11 سپتامبر در سال 2011 میلادی به همراه "جرج بوش" رئیس جمهور وقت امریکا، در فلوریدا و در همان مدرسه ای بود که خبر برخورد هواپیما به برج های دوقلو را به رئیس جمهور آمریکا دادند.

به نوشته دیلی تلگراف، زمانیکه بوش از همراهان خود پرسید این حملات کار چه کسی می تواند باشد، مورل در پاسخ گفت : "سر تمام پول داخل جیبم شرط می بندم که این حملات کار القاعده است."

مورل برای دوماه در سال 2011 به عنوان مدیر داخلی سازمان سیا فعالیت کرده و در زمان ریاست پتریوس بر این سازمان جاسوسی، همکاری نزدیکی با وی داشته است.

وی البته در سال 2010 به عنوان معاون مدیر سازمان سیا، جایگزین "استفان کاپس"ی شده بود که از سمت خود استعفا داده بود.

مورل در سال 1980 به سیا پیوست و رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه و همچنین آمریکای لاتین این سازمان بود و بیشترین حجم کارهای وی مربوط به پروژه های موجود در آسیا می شد.

وی همچنین در زمان ریاست جمهوری جرج بوش مسئول تهیه گزارش های روزانه برای رئیس جمهور بود.

مورل در یک دهه گذشته یکی از افرادی بود که نقش بسزایی در جنگ آمریکا با القاعده ایفا می کرد که یکی از مهمترین وظایف وی در زمان حمله به محل زندگی بن لادن در روستای ابوت آباد پاکستان مشخص شد.

با این وجود مورل فردی است که پیشتر معتقد بود باید با احتیاط با "باراک اوباما" برخورد شود. وی همچنین به روسای جمهور آمریکا تذکراتی را در مورد اشتباه سرویس های جاسوسی این کشور در مورد تسلیحات کشتار جمعی عراق داده بود.

مورل پیشتر در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفته بود : ما اطلاعاتی داریم که توضیحات زیادی درباره آنها وجود دارد و شما در مورد کار و وظایف ما اطلاعات بسیاراندکی دارید.

دیلی تلگراف در ادامه می نویسد : هر چند مورل در سیا شناخته شده است و در واشنگتن نیز وی را قبول دارند و در مدت حضور خود در سازمان سیا و از 11 سپتامبر تا کنون پنج مدیر را در این سازمان تجربه کرده، اما با این وجود احتمال آن بسیار زیاد است که وی از این سمت کنار برود.

دلیل آن این است که همواره رئیس سیا از خارج از کارکنان این سازمان انتخاب می شود و بر همین اساس از افرادی چون "جان برنان" از جاسوسان سابق آمریکا و از مشاوران فعلی اوباما در امر تروریسم و "جین هرمان" از اعضای سابق مجلس نمایندگان و از افراد نزدیک به سیا می توان به عنوان افرادی که شانس حضور در پست ریاست سیا را دارند نام برد.