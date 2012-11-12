سید حسن نصرالله امشب سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله امروز به مناسبت روز شهید در مجتمع سید الشهداء بیروت واقع در جنوب این شهر معروف به ضاحیه سخنرانی خواهد کرد.

این سخنرانی ساعت 6 به وقت محلی (7 و نیم به وقت تهران) آغاز خواهد شد. علاوه براین سخنرانی سید حسن نصرالله حزب الله لبنان، مراسمی در بقاع، جنوب لبنان و بیروت برگزار خواهد کرد.

بعد از ترور وسام الحسن رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت داخلی لبنان این نخستین سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان محسوب می شود و بنابراین انتظار می رود وی در این باره نیز صحبت کند.