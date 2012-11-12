۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

به مناسبت روز شهید؛

سید حسن نصرالله امشب سخنرانی می کند

دبیرکل حزب الله لبنان امشب به مناسبت روز شهید سخنرانی خواهد کرد که پس از ترور وسام الحسن رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت داخلی لبنان این نخستین سخنرانی وی محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله امروز به مناسبت روز شهید در مجتمع سید الشهداء بیروت واقع در جنوب این شهر معروف به ضاحیه سخنرانی خواهد کرد.

این سخنرانی ساعت 6 به وقت محلی (7 و نیم به وقت تهران) آغاز خواهد شد. علاوه براین سخنرانی سید حسن نصرالله حزب الله لبنان، مراسمی در بقاع، جنوب لبنان و بیروت برگزار خواهد کرد.

بعد از ترور وسام الحسن رئیس سابق بخش اطلاعات و امنیت داخلی لبنان این نخستین سخنرانی دبیرکل حزب الله لبنان محسوب می شود و بنابراین انتظار می رود وی در این باره نیز صحبت کند.

