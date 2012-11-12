تمثال شهید احمدی روشن در یزد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مادر شهید مصطفی احمدی روشن از تمثال این نخبه هسته‌ای در هنرستان سوره حوزه هنری استان یزد رونمایی شد.

مادر شهید احمدی روشن در مراسم رونمایی از این تمثال با بیان ابعاد شخصیتی این شهید گرانقدر اظهار داشت: کشوری که بتواند شهیدی را در راه پیشرفت خود تقدیم کند، نشانه رشد علمی و بالندگی آن کشور است.

وی با بیان اینکه شهید احمدی روشن با همت والا و پشتکار برای اعتلای ایران تلاش می‌کرد، ادامه داد: او پیرو ولایت بود و به هدف اصلی خویش که شهادت در راه خدا بود نائل آمد.

مادر شهید احمدی روشن افزود: دانش آموزان و دانشجویان باید راه شهدا را ادامه دهند و با پیروی از ولایت فقیه برای پیشرفت و تعالی این مرز و بوم تلاش کنند زیرا با اطاعت و پیروی از ولایت فقیه، نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ایران خنثی خواهد شد.

در ادامه این مراسم از تمثال شهید احمدی روشن که توسط فائزه نورمحمدزاد، هنرجوی هنرستان سوره یزد به تصویر کشیده شده، رونمایی و به مادراین شهید والامقام اهدا شد.

در این مراسم همچنین از برگزیدگان مسابقات علمی - عملی، فرهنگی - هنری و جشنواره‌های تجسمی این واحد آموزشی تجلیل شد.