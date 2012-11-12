زنگ مطالعه در زندانهای بهشهر نواخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ذبیح پور رئیس اداره و دبیر انجمن کتابخانه های عمومی بهشهر در این مراسم گفت: با استناد به تفاهم نامه همکار ی میان مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی مازندران و مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، برای اولین بار در ایران طرح زنگ مطالعه در اولین روز هفته کتاب در زندان شهرستان بهشهر نواخته شد.

وی افزود: مسابقه مکتوب با موضوع اهمیت مطالعه در زندگی، عضویت کارکنان زندان در کتابخانه های عمومی شهرستان بهشهر، اهدا جوایز به سه نفر از برندگان مسابقه مکتوب، اهدا جوایز به چهار نفر کتابخوانان برتر زندان در سال 91 و اهدا جوایز نفیس به شرکت کننده گان در مسابقه مکتوب از جمله برنامه هایی بود که در این مراسم انجام شد.

افتتاح بخش تخصصی شیعه شناسی در کتابخانه عمومی مرزن آباد



کتابخانه تخصصی شیعه شناسی، در کتابخانه عمومی مرزن اباد با 600 جلد کتاب افتتاح شد.

قرن چهارم و پنجم، دوران رشد شیعه در تمامی جهان اسلام و از جمله ایران بود و در آن زمان تشیع در ایران به دلیل فعالیت علمی شیعیان در بخش مرکزی و حمایتهای آل بویه و وزرای آنان ، پیشرفتهایی داشت.

برای آشنایی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه تاریخچه ورود تشیع به ایران و به خصوص استان مازندران ، نمایشگاه کتاب با موضوع تشیع و طبرستان در محل همایش تشیع برگزار شد.

تاثیر کتاب و کتابخوانی در حیات اجتماعی



فرماندار میاندرود با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع کتاب و کتابخوانی گفت: کتابخوانی در رشد حیات اجتماعی تاثیر بسزایی دارد.

علی رجبی، فرهنگ سازی پیرامون کتاب را مهم ترین موضوع در هفته کتابخوانی عنوان کرد و افزود: کتاب و کتابخوانی مهم ترین واکسیناسیون برای جامعه در پیشگیری از جرایم احتمالی است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، بر اهمیت تدارک برنامه های متنوع در شهرستان میاندورد به مناسبت این هفته تاکید کرد و اظهار داشت: امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وسیله مطمئن و کار آمد در بهینه سازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد.