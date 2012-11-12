۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

ابهام میزبانی سازمان سینمایی/

سینماگران مصری در سکوت خبری به ایران آمدند

جمعی از سینماگران مصری از 20 آبان ماه و در سکوت خبری به تهران آمده‌ و از چند مرکز سینمایی بازدید کرده‌اند.در حالی که شنیده می‌شود سازمان سینمایی میزبان آنهاست این مرکز میزبانی را رد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه که شامل بازیگران، کارگردانان و صاحب‌نظران فرهنگی کشور مصر هستند، از چند روز پیش در تهران حضور دارند و تا کنون برای بازدید به مراکزی چون شهرک سینمایی و موزه سینما رفته‌اند.

تاکنون هیچ خبری رسمی در ارتباط با کیفیت دعوت از این گروه منتشر نشده‌ و مشخص نیست کدام مرکز و یا سازمان میزبان آنها است. طبق شنیده‌ها سازمان سینمایی چندین برنامه جنبی آنها همچون بازدید از شهرک سینمایی را تاکنون هماهنگ کرده است.

در میان این گروه افرادی چون خلیل مرسی، عبدالعزیز مخیون، وائل الابراشی، محمد محسن و... حضور دارند. در این میان چهره‌های فرهنگی افرادی از حوزه‌های علمی و دینی همچون ابراهیم زهران از رهبران اخوان المسلمین، عصام سلطان حقوق‌دان و... نیز دیده می‌شوند.

با وجود اینکه شنیده می‌شود سازمان سینمایی میزبان این هنرمندان است، اما سخنگوی سازمان در پاسخ به پیگیری مهر تنها به این اظهارنظر کوتاه بسنده کرد که "ما میزبان آنها ما نیستیم و فقط چندین برنامه جنبی آنها را پوشش می‌دهیم."

دو خبرنگار مصری این گروه را همراهی می‌کنند و بازدیدها و برنامه‌های جنبی آن‌ها را پوشش خبری می‌دهند. از رسانه‌های داخلی اما تاکنون تنها شبکه تلویزیونی آی‌فیلم در قالب گفت‌وگو با اعضا این گروه به این مسافرت فرهنگی-سینمایی پرداخته‌است.

