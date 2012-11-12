به گزارش خبرگزاری مهر حجت‌الله سوری درباره بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از زندان رباط کریم برای رسیدگی به پرونده مرگ وبلاگ‌نویس، گفت: کمیسیون همواره از زندان‌های تهران و شهرستان‌ها به صورت سر‌زده بازدید کرده اما فعلا بازدید آن از این مرکز قطعی نشده است.



نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی، وی با بیان اینکه با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی بررسی درباره ابعاد پرونده مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس به کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی محول شده، افزود: این کمیسیون نیز رسیدگی درباره این پرونده را به کمیته امنیت واگذار کرده است و بر این اساس قرار است کمیته امنیت مجلس امروز بعد‌‌ از ظهر به صورت اختصاصی در این باره تشکیل جلسه دهد.



سوری، افزود: رئیس سازمان امور زندان‌های کشور، اعلام کرده زندان رباط کریم، جز سازمان زندان‌های قوه قضائیه نیست و دلیل آورده که زندان‌ قوه قضائیه محلی است که زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره شود و افراد با حکم و دستور قاضی در آن زندانی می‌شوند.



عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تصریح کرد: احتمالا زندان رباط کریم زندان نیروی انتظامی است و حکم بازداشتگاه موقتی را دارد.

