افتتاح نمایشگاه تخصصی مبلمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 34 شرکت از استانهای تهران، مازندران و گلستان حضور دارند که انواع مبلمان، دکوراسیون، خواب، میز غذاخوری و یراق آلات مربتط با صنعت مبلمان را به نمایش گذاشته اند.

این نمایشگاه تا 26 آبانماه برای بازدید علاقمندان دایر است.

برداشت 170 تن میگو



مدیرکل شیلات گلستان گفت: امسال 170 تن میگو در سایت میگوی گمیشان برداشت شد و برداشت امسال 30 تن بیشتر از سال گذشته بوده است.



علی اکبر پاسندی با بیان اینکه راندمان میگوی تولیدی امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، افزود: متوسط تولید در هکتار با سیستم هوادهی در سال گذشته سه تن و 350 کیلوگرم میگو بود که امسال به سه تن و 900 کیلوگرم رسیده است و این سیستم در سطح 26 هکتار از کل مساحت تحت پوشش اجرا شده است.



به گفته وی، در سال گذشته با سیستم هوادهی حداکثر برداشت در هکتار، 4 تن بوده که امسال به 4 تن و 720 کیلوگرم رسیده است و وزن میگوها در سال گذشته به طور متوسط 13 گرم بوده که امسال به 15 گرم رسیده است.



انتصاب در شورای حوزه علمیه گلستان

حجت الاسلام موسی شاعری امام جمعه شهرستان کردکوی و مسئول مدرسه علمیه رضویه این شهرستان با حکم مدیر حوزه های علمیه کشور آیت الله حسینی بوشهری به عنوان یکی از اعضای شورای حوزه علمیه استان گلستان منصوب شد.



بر اساس این گزارش قابل ذکر است؛ در جلسه شورای حوزه علمیه استان که با حضور حجت الاسلام والملسمین فرحانی معاون امور حوزه های علمیه انجام شده بود، به اتفاق آراء حجت الاسلام شاعری انتخاب و پس از حکم مدیر حوزه های علمیه کشور، وی به عنوان عضو این شورا انتخاب شد.



همچنین پیش از امام جمعه کردکوی، حجت الاسلام مرتضوی امام جمعه پیشین بندرگز در این سمت فعالیت می کرد که پس از انتقال وی به عنوان امام جمعه شهرستان رامسر، این تغییر صورت پذیرفت.



اعلام نتایج ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1391 دوره غیرحضوری مدیریت خانواده

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی گلستان از اعلام نتایج ثبت نام نیمسال اول تحصیلی 1391 دوره غیرحضوری مدیریت خانواده خبر داد.