۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۸

اسفندیاری:

50 میلیارد ریال برای کاهش آلایندگی کارخانه سیمان در یزد هزینه شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیر کارخانه سیمان تجارت مهریز از انعقاد قراردادی با شرکت‌های داخلی و خارجی برای استقرار الکترو فیلتری پیشرفته با تکنولوژی روز دنیا در این شرکت با هزینه 50 میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیاری صبح دوشنبه در همایش همایش صنعت و محیط زیست در اداره کل محیط زیست استان یزد با اشاره به ارتقا راندمان فیلترهای موجود و فضای سبز عنوان کرد: بهینه ‌سازی تولید و حفظ سلامت محیط زیست از اولویت‌های اساسی ماست.

مدیرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز نیز در این همایش بیان کرد: توسعه صنعتی مطلوب، توسعه‌ای منطبق با محیط زیست است و معتقدیم توسعه تجارت باید بر مبنای تعهد به توسعه صنعتی باشد و توسعه صنعتی نیز باید منافع اقتصادی و اجتماعی را برای نسل حاضر و آینده تامین کند.

اربیع با بیان اینکه برای تولید نباید منابع اصلی طبیعی دچار نقصان و نابودی شود، عنوان کرد: بر این اساس سه محور حفظ طبیعت، استفاده بهینه از منابع اولیه و تعادل مدنظر قرار گرفته است.

مدیر منابع طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد نیز در این همایش با اشاره به وضعیت آلایندگی در استان یزد، اظهار داشت: ساز و کارهای متعددی برای کاهش آلایندگی‌ها مدنظر قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمده است.

حسین اکبری بیان کرد: تجمع کارخانجات کاشی و سرامیک در شهرستان‌های اردکان و میبد و ایجاد آلایندگی غباری و ایجاد ریزگردها همچنین انتقال آنها به دنبال جابه‌جایی هوا که سبب ایجاد طوق غباری‌شکل می‌شود، نگران کننده است.

وی همچنین نسبت به مصرف بی‌رویه آب در بخش صنعت هشدار داد و خواستار حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده شد.

در این همایش همچنین سه مقاله در زمینه آلایندگی هوا، تاثیرپذیری آب‌های زیرزمینی از منابع آلاینده آبی و ... ارائه شد.

این همایش با هدف آشنایی دست‌اندرکاران صنعت و مسئولان محیط زیست و سازمان‌های دولتی با جدیدترین راهکارهای جلوگیری از الودگی‌های زیست محیطی و کاهش آن در حد استانداردهای تعریف شده، برگزار شد.

