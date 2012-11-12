50 میلیارد ریال برای کاهش آلایندگی کارخانه سیمان در یزد هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسفندیاری صبح دوشنبه در همایش همایش صنعت و محیط زیست در اداره کل محیط زیست استان یزد با اشاره به ارتقا راندمان فیلترهای موجود و فضای سبز عنوان کرد: بهینه ‌سازی تولید و حفظ سلامت محیط زیست از اولویت‌های اساسی ماست.

مدیرعامل شرکت سیمان تجارت مهریز نیز در این همایش بیان کرد: توسعه صنعتی مطلوب، توسعه‌ای منطبق با محیط زیست است و معتقدیم توسعه تجارت باید بر مبنای تعهد به توسعه صنعتی باشد و توسعه صنعتی نیز باید منافع اقتصادی و اجتماعی را برای نسل حاضر و آینده تامین کند.

اربیع با بیان اینکه برای تولید نباید منابع اصلی طبیعی دچار نقصان و نابودی شود، عنوان کرد: بر این اساس سه محور حفظ طبیعت، استفاده بهینه از منابع اولیه و تعادل مدنظر قرار گرفته است.

مدیر منابع طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد نیز در این همایش با اشاره به وضعیت آلایندگی در استان یزد، اظهار داشت: ساز و کارهای متعددی برای کاهش آلایندگی‌ها مدنظر قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمده است.

حسین اکبری بیان کرد: تجمع کارخانجات کاشی و سرامیک در شهرستان‌های اردکان و میبد و ایجاد آلایندگی غباری و ایجاد ریزگردها همچنین انتقال آنها به دنبال جابه‌جایی هوا که سبب ایجاد طوق غباری‌شکل می‌شود، نگران کننده است.

وی همچنین نسبت به مصرف بی‌رویه آب در بخش صنعت هشدار داد و خواستار حفظ منابع آبی برای نسل‌های آینده شد.

در این همایش همچنین سه مقاله در زمینه آلایندگی هوا، تاثیرپذیری آب‌های زیرزمینی از منابع آلاینده آبی و ... ارائه شد.

این همایش با هدف آشنایی دست‌اندرکاران صنعت و مسئولان محیط زیست و سازمان‌های دولتی با جدیدترین راهکارهای جلوگیری از الودگی‌های زیست محیطی و کاهش آن در حد استانداردهای تعریف شده، برگزار شد.