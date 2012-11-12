به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی جام ملت‌های اروپا با حضور 6 تیم در هر رشته و به صورت تیم به تیم طی روزهای 20 و 21 آبان ماه در مسکو برگزار شد که تیم کشتی آزاد روسیه با شکست 5 بر 2 تیم ترکیه در دیدار فینال، قهرمان کشتی آزاد جام ملت‌های اروپا شد. تیم کشتی آزاد اوکراین نیز با نتیجه 5 بر 2 گرجستان را شکست داد و سوم شد و تیم‌ بلاروس هم با نتیجه 4 بر 3 از سد بلغارستان گذشت و عنوان پنجمی را از آن خود کرد.

مسابقات کشتی آزاد در دو گروه برگزار شد که تیم های روسیه، اوکراین و بلغارستان در گروه یک و تیم های ترکیه ، گرجستان و بلاروس در گروه دو قرار داشتند.

بنا بر این گزارش تیم کشتی فرنگی روسیه نیز در رقابت‌های قهرمانی جام ملت‌های اروپا خوش درخشید و موفق شد با شکست 7 بر صفر تیم آذربایجان در دیدار فینال به مقام قهرمانی دست یابد. در ادامه این پیکارها تیم اوکراین نیز با نتیجه 5 بر 2 مجارستان را شکست داد و سوم شد و تیم ارمنستان نیز 7 بر صفر بلغارستان را مغلوب کرد و به مقام پنجم دست یافت.

این مسابقات در دو گروه برگزار شد که تیم های روسیه، مجارستان و بلغارستان در گروه اول و تیم های آذربایجان ، اوکراین و ارمنستان در گروه دوم به مصاف یکدیگر رفتند.