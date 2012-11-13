  1. ورزش
۲۳ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۶

"جوکوویچ" با شکست "فدرر" قهرمان فینال تور جهانی لندن شد

"جوکوویچ" با شکست "فدرر" قهرمان فینال تور جهانی لندن شد

"نوواک جوکوویچ" با شکست "راجر فدرر" به عنوان قهرمانی فینال تور جهانی لندن دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تنیسور شماره یک جهان روز گذشته با شکست فدرر برای دومین سال پیاپی به عنوان برترین تنیسور جهان معرفی شد.

بر پایه گزارش فاکس اسپورتس، جوکوویچ در این بازی که روز دوشنبه در سالن O2 لندن برگزار شد، با نتیجه 5-7،(6)  6-7 موفق شد تنیسور شماره دو جهان را شکست دهد.

جوکوویچ پس از قهرمانی در این مسابقات که با شرکت هشت بازیکن برتر تنیس جهان برگزار می شود، اظهار داشت: راجر! ما امروز یکدیگر ار تا سرحد ممکن تحت فشار قرار دادیم. همیشه برای من یک امتیاز محسوب می شود و خیلی لذتبخش است که مقابل تو بازی کنم. این یک نبرد بزرگ است و تبریک برای یک هفته خیلی خوب.

کد مطلب 1741580

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