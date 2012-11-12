به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه هیئت وزیران و بنا به پبشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی وزارات راه وشهرسازی( سازمان بنادر و دریا نوردی ) مکلف به ثبت قایق های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 شد.

وزارت راه وشهرسازی موظف است، اطلاعات ضروری برای اجرای این تصویب نامه از جمله نوع موتور قایق های مذکور را در گواهی ثبت آنها درج کند و ساز و کار لازم برای کنترل و معاینه فنی قایق های یاد شده و عدم احراز استاندارد های لازم را به عمل آورد.

همچنین بر این اساس، وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی نسبت به ساماندهی تردد قایق های تفریحی و صیادی و ممانعت از تردد قایق های فاقد مجوز اقدام می کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اقدامات لازم برای تامین موتورهای چهار زمانه بنزینی به منظور جایگزینی موتورهای دوزمانه بنزینی در قایق های تفریحی وصیادی را به عمل آورد.

همچنین بر اساس این مصوبه، وزارتخانه های راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظفند بسته های حمایتی لازم را برای اجرای این تصویب نامه تهیه و با رعایت ماده (217 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارایه کنند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .

