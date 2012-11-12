۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۹

سرهنگ علی حسین زاده:

13 نفر در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی مجروح شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه خراسان شمالی از مجروح شدن 13 نفر طی 72 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین علی حسین زاده افزود: طی این مدت خوشبختانه هیچگونه تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در 72 ساعت گذشته، 13 نفر طی 10 فقره تصادف جرحی، مجروح شدند، افزود: علت بیشتر این تصادفات، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو از سوی رانندگان بوده است.

رئیس پلیس راه استان خراسان شمالی همچنین گفت: بیشترین وقوع تصادفات و واژگونی، طی مدت یاد شده مربوط به محور مواصلاتی شهرستان گرمه به چمن بید بوده است.

سرهنگ علی حسین زاده توصیه کرد: رانندگان با توجه به مسافت زیاد بعضی از استان‌ها و به خصوص شهرستان‌ها از رانندگی طولانی مدت خودداری کنند، چرا که باعث خستگی و خواب آلودگی آن‌ها و نهایتا به وقوع حادثه منجر خواهد شد.

وی تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شیرینی حضور در کنار خانواده را با تلخی عوض نکنند.
 

