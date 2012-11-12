13 نفر در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامحسین علی حسین زاده افزود: طی این مدت خوشبختانه هیچگونه تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی خراسان شمالی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در 72 ساعت گذشته، 13 نفر طی 10 فقره تصادف جرحی، مجروح شدند، افزود: علت بیشتر این تصادفات، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو از سوی رانندگان بوده است.

رئیس پلیس راه استان خراسان شمالی همچنین گفت: بیشترین وقوع تصادفات و واژگونی، طی مدت یاد شده مربوط به محور مواصلاتی شهرستان گرمه به چمن بید بوده است.

سرهنگ علی حسین زاده توصیه کرد: رانندگان با توجه به مسافت زیاد بعضی از استان‌ها و به خصوص شهرستان‌ها از رانندگی طولانی مدت خودداری کنند، چرا که باعث خستگی و خواب آلودگی آن‌ها و نهایتا به وقوع حادثه منجر خواهد شد.

وی تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، شیرینی حضور در کنار خانواده را با تلخی عوض نکنند.

