به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی آمده است: ماه محرم ماه آگاهى و بیدارى، ماه عشق و جانبازى، ماه عظمت و سربلندى بار دیگر فرا رسید و شهادتنامه سالار شهیدان و یاران فداکارش قرائتى جدید به صورت گفتارى و رفتارى مىطلبد.
خیل عزاداران حسینى همه جا با عشق و علاقه خود را به صورت خودجوش براى اداى حق مراسم سوگوارى آماده مىکند.
در ادامه پیام تصریح شده است: البته براى بهرهگیرى کامل از این مراسم پرشکوه که هر سال گستردهتر مىشود رعایت نکاتى لازم است :
1. حرکت امام(ع) و یارانش از مدینه تا کربلا و لحظه شهادت و حرکت تاریخى خیل اسیران از کربلا به کوفه و از آنجا به شام و سپس به مدینه همه پیامهایى براى زندگى امروز ما دارد و بیش از همه نسل جوان نیاز به شنیدنش دارند که باید توسط خطباى عزیز و اشعار حماسى مداحان حسینى تبیین و تشریح شود.
2. دشمنان متعصب و لجوج و کوتاهفکر از این مراسم که باعث اعتلاى اسلام و مکتب اهل بیت است سخت خشمگین و عصبانى هستند و از مشاهده شکوه و عظمت آن خون مىخورند باید با کمال شهامت در برابر آنها ایستاد و مراسم را سال به سال باشکوه بیشترى برگزار کرد ولى در عین حال باید مراقب بود بهانهاى به دست آنها داده نشود.
3. آمیختن خرافات و کارهاى موهن مانند قمهزنى و امثال آن از این بهانه هاست که دشمن را شاد مىکند و از آن بهرهبردارى مىکند. باید همه عزیزان به هوش باشند.
4. قطع یا کم کردن شدید بودجههاى مربوط به ارسال مبلغان دینى به نقاط دور و نزدیک در داخل و خارج و مخصوصآ مناطق محروم امسال آسیب مهمى به مسأله تبلیغ اسلام در ماه محرم مىرساند، بارها گفتهایم هیچ یک از برنامههاى دینى مطلقا نه به بودجه این دولت و نه به هیچ دولت دیگرى نباید وابسته باشد که مایه بدبختى است، بلکه باید بر دوش کمکهاى همیشگى و جوشان مردمى باشد، بنابراین لازم است امسال عاشقان حسینى از تشریفات اضافى مجالس بکاهند و به جاى آن در ارسال مبلغ به مناطق مختلف توسط مراکز اعزام مبلغ حوزه علمیه کوشش کنند.
ما به سهم خود در پر کردن این خلأ کوشش مىکنیم ولى نیازها بسیار فراتر از آن است.
5. عزاداران عزیز در حفظ مراسم و سبکهاى سنتى کوشا باشند، حضور جوانان و نوجوانان را به این مراسم گرامى دارند و آنها را تشویق کنند و اهداف قیام تاریخى عاشورا را براى آنها روشن سازند.
6. باید تمام برنامهها در مسیر حفظ اسلام و نظام شکوهمند اسلامى صورت گیرد و در برابر توطئههاى دشمن مخصوصآ در این شرایط کاملا هوشیار باشیم و از ورود مسائل سیاسى جناحى مخصوصآ سوء استفادههاى انتخاباتى جلوگیرى کنیم.
7. عزاداران عزیز به نماز اهمیت فراوان دهند و هنگام برپا شدن نماز جماعت مراسم را موقتآ متوقف نمایند و بعد از نماز ادامه دهند زیرا نماز ستون خیمه دین است.
8. رعایت نظم کامل در برنامهها، عدم اهانت به مقدسات دیگران، ملاحظه حال همسایگان مساجد و حسینیهها، جلوگیرى از اسراف و تبذیر مواد غذایى و رساندن آن به نیازمندان و خوددارى از قربانى کردن حیوانات در معابر عمومى که سبب آلوده شدن خیابانها و مساجد و تکایا مىشود، دلیل بر بیدارى ملت ما خواهد بود، از خداوند اجر و پاداش همگى و حل مشکلات عموم مسلمین و عظمت و اعتلاى اسلام و دفع شرّ اشرار و دشمنان را مسألت داریم.
آیتالله مکارم شیرازى:
برنامههاى دینى نباید وابسته بودجه دولتی باشد/ جلوگیری از سوء استفاده انتخاباتى
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با صدور پیامی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، با انتقاد از کاهش بودجههاى مربوط به ارسال مبلغان دینى تأکید کرد: هیچ یک از برنامههاى دینى مطلقا نباید وابسته بودجه دولتی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، در پیام آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی آمده است: ماه محرم ماه آگاهى و بیدارى، ماه عشق و جانبازى، ماه عظمت و سربلندى بار دیگر فرا رسید و شهادتنامه سالار شهیدان و یاران فداکارش قرائتى جدید به صورت گفتارى و رفتارى مىطلبد.
