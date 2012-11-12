ابزاری برای دادن سهمیه کاغذ به ناشران در اختیار نداریم

علی اسماعیلی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سئوال که «چقدر بودجه برای برنامه‌های بیستمین دوره هفته کتاب صرف شده است؟» گفت: وظیفه ما هماهنگ کردن برنامه‌های هفته کتاب در سراسر کشور است و این هم الزاماً به معنای حمایت مالی نیست.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد افزود: ما تنها در مورد چهار ـ پنج برنامه شاخص خودمان از جمله همایش تشکل‌های نشر، کار حمایتی می‌کنیم و بقیه برنامه‌های هفته کتاب، برنامه‌هایی است که در سطح کشور انجام می‌شود و اساساً در آئین نامه ما آمده که هزینه برگزاری همه برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در مورد هفته کتاب توسط رئیس آن دستگاه تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: البته این معنایش این است که ما کمک نکنیم و اگر ظرفیتش را داشته باشیم، حتماً کمک می‌کنیم، ولی ما که در بحث هزینه‌ها مشهور هستیم به سختگیری و مدیریت منابع را به صورت جدی داریم دنبال می‌کنیم. می‌شود سه، چهار برنامه را باهم ادغام کرد.

این مقام مسئول به انتقادها دالّ بر شعاری بودن بسیاری از برنامه‌های هفته کتاب و اینکه بیشتر آنها در حد چسباندن یک پوستر به تابلوی اعلانات ادارات است، اینگونه پاسخ گفت: بعضی‌ها مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند اینها برنامه نیست و تکراری است. لابد نماز هم که در زندگی ما مرتب برپا می‌شود، یک مسئله تکراری است و نباید انجام شود؟!

اسماعیلی افزود: آیا اینکه پارسال 400 ناشر را از سراسر کشور آورده‌اند و همایش تشکل‌های نشر را برگزار کرده‌اند و نظرات آنها تبدیل به استراتژی نشر شده، کار بدی بوده است؟ یا تجلیل از کسانی که در این زمینه نقش داشته‌اند، یک کار به درد نخور و تکراری است؟

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «آیا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به ناشران سهمیه کاغذ می‌دهد، مثل کاری که معاونت مطبوعاتی در مورد مدیران مسئول نشریات انجام می دهد؟» گفت: خیر. ما اصلاً چنین برنامه‌ای نداریم؛ چون ما ابزاری برای توزیع کوپن یا سهمیه کاغذ در اختیار نداریم.

وی در عین حال تاکید کرد: البته در این زمینه داریم تلاش می‌کنیم که اگر بتوانیم از طریق دستگاه مربوطه خودشان کاری بشود.

همچنین به گفته علی اسماعیلی، در حال حاضر کاغذ 70 گرمی هر بند 76 هزار تومان و کاغذهای با گراماژ‌ بالاتر مانند 82 گرمی و 120 گرمی با تفاوتی حدود 6 تا 8 هزار تومان نسبت به این رقم، تا حداکثر 84 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در عین حال تاکید کرد: حتی این قیمت هم قیمت واقعی نیست و بخشی از آن حباب است و قطعاً باید کاهش پیدا کند و امیدواریم با تلاش‌هایی که صورت گرفته و نیز با همکاری سیستم بانکی، بتوانیم به ورود کاغذ و بهبود این وضعیت کمک کنیم.