نفوذ هکر ایرانی به هزار سایت خارجی / سایت واحد مرکزی خبر را من هک کردم

سرهنگ غلامرضا حسینی - رئیس فتای خراسان جنوبی - در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این پرونده گفت: یکی از ماموریت های پلیس فتا شناسایی هکرهایی است که به صورت عمدی اقدام به ضربه زدن به اشخاص یا سایت ها می کنند. بر این اساس هکرها به چهار گروه هکرهای سفید، خاکستری، سیاه و صورتی تقسیم می شوند.

وی افزود هکرهای سفید فقط به دنبال کنجکاوی هستند. هکرهای خاکستری منافع خودشان را در نظر می گیرند و هکرهای سیاه به دنبال سوءاستفاده و ضربه زدن هستند. هکرهای صورتی نیز احساساتی عمل می کنند.

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی تاکید کرد، در همین راستا چندی قبل ماموران پلیس فتای خراسان جنوبی هنگام پایش سایت ها به یک وبلاگ برخوردند که صاحب وبلاگ در آن اقدام به آموزش هک کرده بود. بررسی های پلیسی نشان داد وبلاگ متعلق به جوانی 21 ساله دانشجوی رشته کامپیوتر و اهل بیرجند است.

وی افزود: در ادامه به بررسی فیس بوک متهم پرداخته و دریافتیم او اقدام به پایش 10 سایت داخلی و هزار سایت خارجی کرده است. یکی از سایت های داخلی که از سوی متهم هک شده بود سایت واحد مرکزی خبر بود. متهم مدعی شده بود در جهت حمایت از زلزله زدگان آذربایجان شرقی اقدام به هک کردن سایت واحد مرکزی خبر کرده است.

سرهنگ حسینی ادامه داد : متهم با دستور قضائی دستگیر شد که در بازجویی ها اعتراف کرد در این مدت فقط برای کنجکاوی اقدام به هک کردن سایت ها می کرده است. همچنین برای نشان دادن ضعف سایبری کشورهای اسرائیل، آمریکا و انگلیس اقدام به ورود به سایت های این کشورها و پایش اطلاعات آنها می کردم.

این مقام پلیس خاطر نشان کرد، با دستگیری این هکر مشخص شد پلیس تهران نیز در تعقیب او بوده است.