افزایش 196 درصدی حجم کل ذخیره آب سدهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی لطفی صبح دوشنبه در جمع اعضای هیئت مدیره شرکت افزود:حجم کل آبگیری سدهای استان در هشتم آبان سال آبی 92-91 برابر137 میلیون متر مکعب و در صد آبگیری 49 درصد است. این در حالی است که حجم کل آبگیری سدهای استان در زمان مشابه سال قبل 46 میلیون متر مکعب و درصد آبگیری 16 درصد بوده است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب آبگیری مخازن سدها در شروع سال آبی 92-91 عنوان کرد: هم اکنون در حوضه آبریز گرگانرود سدهای بوستان 29.5 درصد، گلستان 67 درصد و وشمگیر 19درصد آبگیری دارد.

مدیر دفتر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای گلستان در ادامه تصریح کرد: در حوضه آبریز قره سو، سد کوثر به میزان 36 درصد آبگیری داشته که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی دارد.

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان نیز از اجرای طرح های عمرانی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در استان خبر داد.

ایرج حیدریان گفت: طرح های عمرانی مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در قالب سه پروژه مرمت و بازسازی سدها و تاسیسات و ابنیه، مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات و ابنیه و مطالعه پروژه های مرمت و بازسازی سد و شبکه و تاسیسات آبی از سال 1388 در دستور کار این شرکت قرار گرفته است و سالانه با توجه به نیازمندی ها و ضرورت کار انجام می شود.

وی تصریح کرد: مرمت و بازسازی سد گلستان، مرمت و بازسازی سد کوثر( نومل)، مرمت و بازسازی سد آلاگل، مرمت و بازسازی سد آلماگل، مرمت و بازسازی سد اینچه برون، مرمت و بازسازی سد کرند، مرمت و بازسازی سد ایمر 1 و 2، مرمت و بازسازی سد شهید دستغیب و مرمت و بازسازی فضای سبز محدوده سدها از جمله اقدامات سال 1390 این شرکت بوده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: پروژه های مرمت و بازسازی شبکه های آبیاری و زهکشی، مرمت و بازسازی شبکه ایمر 1 و2، مرمت و بازسازی شبکه کوثر (نومل)، مرمت و بازسازی شبکه شهید چمران، مرمت و بازسازی شبکه آلاگل و آلماگل، مرمت و بازسازی شبکه اینچه برون و مرمت و بازسازی شبکه و ایستگاه پمپاژ شبکه گلستان از دیگر اقدامات سال قبل این شرکت بوده است.

برنامه مطالعات جامع مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در سال 91 در دستور کار قرار گرفته است. همچنین امسال جهت مرمت و بازسازی تاسیسات آبی اعتباری حدود 10 میلیارد ریال مصوب شده است.