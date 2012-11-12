6 بازیکن از اردوی تیم واترپلوی جوانان خط خوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا ، از سوی کادر فنی تیم واترپلوی جوانان که خود را برای مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند ، 6 بازیکن به نام های حسین بیت حاوی ، مجید مرداسی ، امیر حنیفی، پویا قاسم زاده، سپهر خدابنده لو و پیمان اسدی از جمع اردونشینان تیم واترپلو جوانان حذف شدند تا تمرینات این تیم با 16 بازیکن زیر نظر داود رضا سلطانی و رضا اجاق در استخر بین المللی 9 دی پیگیری شود.

تیم واترپلوی جوانان روزانه در دو نوبت صبح و عصر ضمن مرور تمرینات بدنسازی و آمادگی جسمانی به انجام برنامه‌های تاکتیکی و هماهنگی تیمی می پردازد. قرار است این تیم برای آمادگی هر چه بیشتر دیدارهای تدارکاتی را مقابل تیم های لیگ برتری برگزار کند.



تیم واترپلوی جوانان ایران در گروه سوم مسابقات واترپلوی جوانان جهان با تیم های ازبکستان، یونان، رومانی و ترینیداد و توباگو همگروه است. این رقابت‌ها از 11 تا 19 آذر ماه جاری در شهر "پرث" استرالیا برگزار خواهد شد.

مسابقات واترپلوی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از فردا آغاز می شود

مسابقات لیگ دسته اول واترپلو باشگاه‌های کشور از فردا سه شنبه به میزبانی تهران آغاز می شود. هشتمین دوره مسابقات لیگ دسته اول واترپلوی باشگاه‎های کشور از 23 آبان ماه در استخر بین المللی 9 د ی – ورزشگاه شهید شیرودی- آغاز خواهد شد.

