سیدپیروز موسوی امروز در گفتگو با مهر با اشاره به وقوع طوفان ناگهانی و سهمگین Squal در منطقه خلیج فارس، گفت: وقوع این طوفان حتی توسط سازمان هواشناسی هم پیش بینی نشده بود.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی با اعلام اینکه در اقدامی هوشمندانه و ضربتی تدابیر لازم برای مقابله با طوفان و حفاظت از تاسیسات پایانه نفتی خارگ در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: برای جلوگیری از کوچکترین حادثه ای عملیات صادرات نفت خام در پایانه نفتی خارگ برای چند ساعت متوقف شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر روند صادرات نفت خام ایران در پایانه خارگ از سر گرفته شده است، اظهار داشت: با وجود وقوع طوفان سهمگین اما هیچگونه خسارتی به تاسیسات، مخازن و اسکله های تخلیه و بارگیری پایانه نفتی خارگ وارد نشده است.

وی از ارسال گزارش جامع طرح مقابله با طوفان Squal به شرکت ملی نفت ایران خبر داد و افزود: این طوفان هر 7 تا 8 سال یک بار در منطقه خلیج فارس اتفاق می افتد.

به گزارش مهر، با وجود طوفان ناگهانی (Squal) در خلیج فارس، عملیات جداسازی کشتی‌های نفتکش در حال بارگیری از پهلوگاه شماره سه اسکله شرقی جزیره خارگ بدون هیچ خسارتی با موفقیت انجام شد.

با توجه به ویژگی‌های این نوع تندباد دریایی که از انواع طوفان های کوتاه، شدید و ناگهانی است، پیش بینی می شد که خسارات جبران ناپذیری به این پهلوگاه وارد شود که با اقداماتی که به منظور ایمن سازی این اسکله انجام شده، خسارت به صفر رسیده است.



معمولا در طوفان‌های مشابه این طوفان در سال‌های گذشته، خسارت‌هایی همچون کنده شدن بازوهای بارگیری و آسیب به سامانه‌های طناب گیری به اسکله وارد می شد که این بار آمادگی موجود، اسکله را از هرگونه خسارتی مصون نگه داشت.