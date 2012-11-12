۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

ضوابط ورود وخروج طلای همراه مسافر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مقررات مربوط به ورود زیورآلات طلای همراه مسافر ، خروج زیورآلات شخصی و خروج مصنوعات و ظروف نقره ابلاغی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد: ورود زیورآلات طلای همراه مسافر از قبیل گردنبد ، دستبند ، گوشواره ، انگشتری ، النگو ، ساعت و غیره در حد متعارف و برای مصارف شخصی به صورت واحد ( از هرکدام یک عدد و درمورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد ) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلی از بانک جمهوری اسلامی ایران است.

خروج زیورآلات شخصی ، همراه مسافر حداکثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا ، مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس ، زمرد و برلیان باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها از اجزاء قیراط ( کمتر از یک قیراط ) تجاوز کند.

خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم مجاز است، مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نشود.

