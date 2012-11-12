40 واحد مسکونی آمل دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله اکبرزاده با بیان اینکه بارش شدید باران در آمل خسارت هایی را به همراه داشته است، گفت: 40 واحد مسکونی شهر آمل در جریان بارش شدید باران دیشب دچار آبگرفتگی شد.
وی با اشاره به اینکه آمار مربوطه به ستاد مدیریت بحران شهرستان اعلام شده است، افزود: هنوز آمار آبگرفتگی مناطق روستایی و کوهستانی شهرستان به کمیته مدیریت بحران آمل گزارش نشده است.
اکبرزاده گفت: جاری شدن سیل و باران موجب شد تا پل ورودی روستای بلیران آمل تخریب و راه ارتباطی این روستا به مرکز شهر بسته شود.
فرماندار آمل با بیان اینکه چندین دهنه پل واقع در شهر آمل دچار خسارت شده است، بیان داشت: پل مناطق امت آباد، خیابان امام رضا و خیابان طالب آملی نیز بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه تخریب شد.
وی گفت: میزان خسارات وارد شده از سوی کارشناسان در حال جمع بندی و بررسی است.
آمل - خبرگزاری مهر: فرماندار آمل گفت: 40 واحد مسکونی آمل بر اثر سیل امروز، دچار آبگرفتگی شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله اکبرزاده با بیان اینکه بارش شدید باران در آمل خسارت هایی را به همراه داشته است، گفت: 40 واحد مسکونی شهر آمل در جریان بارش شدید باران دیشب دچار آبگرفتگی شد.
نظر شما