40 واحد مسکونی آمل دچار آبگرفتگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله اکبرزاده با بیان اینکه بارش شدید باران در آمل خسارت هایی را به همراه داشته است، گفت: 40 واحد مسکونی شهر آمل در جریان بارش شدید باران دیشب دچار آبگرفتگی شد.



وی با اشاره به اینکه آمار مربوطه به ستاد مدیریت بحران شهرستان اعلام شده است، افزود: هنوز آمار آبگرفتگی مناطق روستایی و کوهستانی شهرستان به کمیته مدیریت بحران آمل گزارش نشده است.



اکبرزاده گفت: جاری شدن سیل و باران موجب شد تا پل ورودی روستای بلیران آمل تخریب و راه ارتباطی این روستا به مرکز شهر بسته شود.



فرماندار آمل با بیان اینکه چندین دهنه پل واقع در شهر آمل دچار خسارت شده است، بیان داشت: پل مناطق امت آباد، خیابان امام رضا و خیابان طالب آملی نیز بر اثر بارش شدید باران و طغیان رودخانه تخریب شد.



وی گفت: میزان خسارات وارد شده از سوی کارشناسان در حال جمع بندی و بررسی است.