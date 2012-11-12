جدال تیم هندبال صبا با هیئت زنجان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بانوان قمی در صورت فراهم شدن امکانات و شرایط لازم در لیگ جودو قهرمانی باشگاه های کشور شرکت کرده و با حریفان رقابت می کند.
به همین منظور کارگاه آموزشی و هم اندیشی نواب رئیس بانوان جودو برگزار شد و نایب رئیس هیئت جودو استان قم نیز همانند سایر نواب رئیس هیئت های سایر استان های کشور در این کارگاه حضور یافت تا در خصوص برنامه های مختلف جودو بانوان تصمیم گیری شود.
بر اساس برنامه ریزی فدراسیون جودو و کوراش، اولین کارگاه آموزشی و هم اندیشی نواب رئیس بانوان جودو در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد در حالی که در این کارگاه مباحث استعدادیابی، آموزش، برنامه ریزی و لیگ و مسابقات تدریس شد.
جدال نوجوانان صبا با شهرداری اندیمشک در قم
تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در دومین دیدار خانگی خود از مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور برابر شهرداری اندیمشک صفآرایی میکند.
دیدار تیمهای فوتبال نوجوانان صبای قم و شهرداری اندیمشک در پنجمین هفته مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاههای کشور از ساعت 15 عصر جمعه بیست و ششم آبان ماه در ورزشگاه تختی قم برگزار خواهد شد، دیداری که دومین بازی خانگی صباییها به شمار میرود و صبا پیش از این در خانه 3 بر 2 از سد نفت و گاز گچساران گذشته است.
در مسابقات امسال لیگ برتر فوتبال نوجوانان قهرمانی باشگاههای کشور 32 تیم در چهار گروه هشت تیمی برای صعود به مرحله دوم بازی ها تلاش میکنند، ضمن اینکه بازیهای لیگ برتر نوجوانان نیز به صورت رفت و برگشت برگزار میشود.
جدال صبای قم با هیئت زنجان در سالن حیدریان قم
صبای قم در یکی از دیدارهای هفته سوم از دور رفت مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور جمعه به مصاف هیئت زنجان میرود.
هفته سوم از دور رفت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاههای کشور جمعه 26 آبان ماه با انجام چند مسابقه در شهرهای مختلف کشور به انجام خواهد رسید و طی آن در یکی از حساسترین بازیهای هفته، تیم هندبال صبای قم در خانه از تیم هیئت زنجان پذیرایی میکند.
در این دیدار که از ساعت 16 عصر جمعه 26 آبان در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد و علاقهمندان به هندبال و هواداران تیم صبای قم نظارهگر آن خواهند بود، شاگردان غلامعلی اکبرآبادی در تیم هندبال صبای قم در جدال با یکی از تیمهای قوی این گروه به میدان می روند.
صبای قم در گروه اول مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول هندبال مردان باشگاه های کشور با تیم های هیئت کرمانشاه، هیئت یزد، هیئت زنجان، هیئت آمل و پارس مس فلاورجان همگروه است و در نهایت دو تیم از این گروه راهی مرحله نیمه نهایی می شوند.
قم میزبان فوتسال یادمان شهدای بانک مهر اقتصاد کشور شد
با توجه به برگزاری رقابتهای فوتسال مسابقات فوتسال یادواره شهدای بانک مهر اقتصاد در مناطق مختلف کشور، این موسسه روزهای پایانی هفته جاری میزبان بازیهای گروه دوم مرحله مقدماتی خواهد بود.
بدین ترتیب تیمهای فوتسال موسسه مالی و اعتباری مهر استانهای مرکزی، مازندران، آذربایجان شرقی، اصفهان، قزوین، البرز و قم در قم حضور یافته و از 24 آبان ماه دیدارهای خود را در مرحله گروهی مسابقات فوتسال یادواره شهدای بانک مهر اقتصاد کشور در قم برگزار میکنند.
موسسه مالی واعتباری مهر استان قم نیز به منظور برگزاری مطلوب این رقابتها از نظر کمی و کیفی، سالن شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابیطالب (ع) قم را برای برگزار این رقابتها در نظر گرفته است و بدین ترتیب این سالن از 24 تا 26 آبان میزبان تیمهای مدعی صعود به مرحله نهایی رقابتهای فوتسال یادواره شهدای بانک مهر اقتصاد کشور خواهد بود.
قم در حالی میزبانی بازیهای این دوره در گروه دوم مقدماتی را بر عهده دارد که امسال این بازیها در پنج گروه هشت تیمی و به میزبانی پنج استان برگزار خواهد شد و بعد از انجام بازیها به شکل دورهای، از هر گروه دو تیم جواز صعود به مرحله نهایی مسابقات را کسب خواهند کرد.
طباطبایی، مدیر روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری مهر با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقات، تصریح کرد: هدف از برگزاری این دوره از مسابقات گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارمند این موسسه در استان سیستان و بلوچستان است و به همین خاطر این مسابقات به نام این عزیزان مزین شده است.
قم - خبرگزاری مهر: حضور بانوان قمی در لیگ جودو باشگاه های کشور، جدال نوجوانان صبا با شهرداری اندیمشک در قم، جدال هندبال صبای قم با هیئت زنجان در سالن حیدریان قم و برگزاری فوتسال یادمان شهدای بانک مهر اقتصاد کشور، عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، بانوان قمی در صورت فراهم شدن امکانات و شرایط لازم در لیگ جودو قهرمانی باشگاه های کشور شرکت کرده و با حریفان رقابت می کند.
