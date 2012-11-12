توسعه البرز به سمت بهره مندی از ظرفیت های علمی استان برود

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه تعامل سازمان بسیج اساتید استان البرز با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز با حضور عزیر اکبریان و محمد جواد کولیوند نمایندگان مجس و جمعی از مسئولان بسیج اساتید در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه هر یک از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف اشاره کردند و در انتهای جلسه نیز نمایندگان به پاسخگویی در خصوص مسائل مطرح شده و ارائه راهکار پرداختند.

رئیس بسیج اساتید استان البرز در این جلسه گفت: این جلسه به منظور تعامل و همکاری سازمان بسیج اساتید با نمایندگان مجلس در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و طرح مسائل و مشکلات برگزار شده است.

محمدرضا رحیمی پور ادامه داد: به دلیل عضویت 50 درصد از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان در سازمان بسیج این جلسه از اهمیت خاصی برخودار است.

صنایع به سمت آموزش های مهارتی حرکت کنند

مسئول کانون بسیج اساتید مرکز تربیت مربی گفت: معضل موجود در استان و کشور بحث مهارت آموزی در اشتغال است.

محمود مکری ادامه داد: 90 درصد صنایع کوچک و متوسط می توانند بستر توسعه اقتصادی و اشتغال را ایجاد کنند که در استان البرز نیز با وجود شهرکهای صنعتی و مرکز کشوری تربیت مربی برای تحقق این امر می توان برنامه ریزی ها موثری انجام داد.

وی با بیان اینکه این مرکز با مذاکرات با کشورهای مختلف به فناوری های مناسبی دست یافته است، افزود: مرکز تربیت مربی آمادگی دارد تا در بحث کارآفرین مشکلات استان را با متدهای جدید برای هر بخشی سامان دهی و تقویت کند.

مکری اظهار داشت: مرکز تربیت مربی برنامه های مناسبی برای مهارت آموزی برای جوانان دارد ولی متاسفانه صنایع در این خصوص برنامه ریز مناسبی ندارند.

برنامه ریزی برای افزایش شاخص دانشگاه های استان باید با جدیت انجام شود

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: جهش برای افزایش شاخص دانشگاه های استان باید با برنامه ریزی دقیق انجام گیرد بطوری که بدانیم در پایان برنامه پنجم توسعه قرار است به کجا برسیم.

محمدجواد کولیوند ادامه داد: در این خصوص اساتید باید برنامه های سالانه خود را استخراج و در شورای اداری مطرح کنند تا با پیگیری از دستگاه های اجرایی بتوان مسائل و مشکلات در این زمینه را حل کرد.

وی اظهار داشت: می توانیم با تلاش به قطب علمی کشور تبدیل شویم که این کار تنها با برنامه ریزی و سنجش شاخص دانشگاه ها میسر خواهد شد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی به اساتید تاکید کرد تا در دو فاز اقتصادی و علمی استان بیشتر تامل کنند و برای مشکلات آنها به بحث و تبادل نظر بنشینند.