محسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتشار خبری مبنی براینکه به زودی کتاب 800 صفحه ای زندگینامه آیت الله هامشی رفسنجانی منتشر می شود ، گفت: این خبر کذب است و برنامه ای برای چاپ چنین کتابی نداریم.

وی همچنین در مورد خبر انتشار کتاب خاطرات عفت مرعشی با عنوان " در سایه سرو" تصریح کرد: این کتاب با نام "خاطرات و مخاطرات" از خانم مرعشی است که نام هایی همچون "در حسرت آرامش" و "در سایه سرو" نیز برای آن پیشنهاد شده است.

هاشمی افزود: این کتاب آماده چاپ است و به زودی منتشر می شود.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر در برخی از رسانه های خبری مبنی بر انتشار زندگینامه 800 صفحه ای هاشمی رفسنجانی تا اردیبهشت سال آینده منتشر شده است.