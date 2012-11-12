تربیت بدنی آموزش و پرورش گناباد مقام سوم را در خراسان رضوی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاکستانی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دربینش اسلامی تربیت بدن وآمادگی همه جانبه آن مورد توجه است ودرصورتی که همراه با ذکر و یاد خداوند باشد عین عبادت است.

وی افزود: بدن انسان هدیه ای الهی است که بر اساس حس کرامت آفریده شده وظرافت شگفت انگیزی در آفرینش آن به کاربرده شده است.

خاکستانی ادامه داد: مطالعه و تامل در این نعمت الهی موجب افزایش معرفت انسانی نسبت به خداوند متعال می شود.

وی گفت: امید است با توجه به پتانسیل موجود دربحث فعالیتهای تربیت بدنی درسطح شهرستان شاهد توفیقات بیشتری باشیم.

خاکستانی در ادامه از ساخت سه نمازخانه در دبستان سمیه بهاباد، دبیرستان شاهد امام (ره) و راهنمایی 12 بهمن توسط یک خیر مدرسه ساز گنابادی خبر داد.

وی افزود: جهت ساخت این اماکن مذهبی 50درصد در تعهد خیر با مشارکت انجمن اولیاء و مربیان است.

وی اظهار امیدواری کرد که با همت و تلاش مسئولین استانی و شهرستان مابقی اعتبارات جذب و به موقع بتوانیم این فضاها را دراختیار دانش آموزان و فرهنگیان قراردهیم.