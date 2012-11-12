افتتاحیه همایش روز جهانی فلسفه با سخنرانی رضا داوری

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و همکاری چندین مراکز پژوهشی و دانشگاه ها، همایش روز جهانی فلسفه امسال طی دو روز 23 و 24 آبان ماه با عنوان «وضعیت فلسفه در ایران معاصر» با سخنرانی دکتر داوری اردکانی آغاز خواهد شد.

در این همایش دو روزه که بعد ازظهرها در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود، با بزرگداشت علامه جعفری (اختتامیه روز اول) و بزرگداشت علامه طباطبایی (اختتامیه روز دوم) همراه خواهد بود.

در برنامه روز اول دکتر داوری اردکانی، دکتر خسروپناه، شیخ الاسلامی، احمد عابدی، سعیدی مهر، قاسم پورحسن، شهین اعوانی سخنرانی خواهند داشت و در پایان میزگرد عبدالله نصری و منوچهر صدوقی سها با موضوع فلسفه انسان از دیدگاه علامه جعفری برگزار می شود.

در عصر روز 24 هم دکتر ضیاء موحد، کریم مجتهدی، محسن جوادی، احمدرضا همتی مقدم، امیراحسان کرباسی زاده و محمدصادق زاهدی، سعید ناجی، امیرعباس علیزمانی سخنرانی خواهند داشت و گفتگوی علمی با موضوع نقش علامه طباطبایی در فلسفه کشور با حضور دکتر دینانی و دکتر احمد احمدی برگزار می شود.

ریزبرنامه را از http://194.225.133.70/Home/Single/1690 ببینید!