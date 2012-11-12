به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلفاست تلگراف، این جایزه مثل سالهای پیش برترین کتابهای منتشر شده در سال پیش را با رای و نظر کتابخانههای سراسر جهان برای مرحله اول خود انتخاب کرد. در این فهرست نام 43 اثر آمریکایی، 12 اثر بریتانیایی و 12 رمان کانادایی به چشم میخورد. ایرلند نیز با 8 نامزد در این فهرست حضور دارد.
این جایزه شامل آثاری که به زبان انگلیسی ترجمه شدهاند نیز میشود و مثل هر سال شماری از نویسندگانی که نخستین اثرشان را منتشر کردهاند نیز در این فهرست جای گرفتهاند.
این فهرست که برای انتخاب برنده جایزه سال 2013 منتشر شده دربرگیرنده نام 154 کتاب است که از سوی کتابخانههای 120 شهر از 44 کشور و به 19 زبان انتخاب شدهاند. در مرحله بعدی 5 داور این جایزه با بررسی این آثار فهرست نهایی را اعلام میکند.
اومبرتو اکو، فیلسوف مطرح ایتالیایی، هاروکی موراکامی نویسنده مطرح ژاپنی، جولیان بارنز برنده جایزه بوکر سال پیش، سباستیان بری، رائول باتاچاریا نامزد بوکر آسیا، پاتریک دووایت، برنده جوایز متعدد کانادا، اسی ادوگیان برنده جوایز معتبر کانادا و جولی اوتسوکا از جمله چهرههای مطرح این فهرست هستند.
