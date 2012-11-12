اسامی 12دانشگاه برتر فرهنگی/ انتشار کارنامه فرهنگی تا پایان هفته

احمد علمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: طی ارزیابی فرهنگی صورت گرفته از دانشگاههای دولتی در سال تحصیلی گذشته، برترین دانشگاهها در شاخصهای فرهنگی و بررسیهای به عمل آمده از طریق گزارشهای ارسالی معرفی شدند.

وی از نامزدی 12 دانشگاه کشور در این زمینه خبر داد و گفت: دانشگاههای صنعتی اراک، تربت حیدریه، سلمان فارسی، ایلام، صنعتی شیراز، هنر اسلامی تبریز، شاهد، شهید مدنی آذربایجان، محقق اردبیلی، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و فردوسی مشهد نامزدهای دریافت جایزه بهترین دانشگاه در حوزه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی هستند.

به گفته مدیرکل نظارت و ارزیابی فرهنگی وزارت علوم، ارائه نسخه اولیه این کارنامه و همچنین معرفی 4 دانشگاه برتر از میان 12 نامزد اعلام شده تا پایان هفته جاری صورت می گیرد.

علمشاهی خاطرنشان کرد که بررسی عملکرد دانشگاهها از مهر سال گذشته تا مردادماه امسال صورت گرفته است.

شاخصهای انتخاب دانشگاههای برتر در زمینه فرهنگی

وی با اشاره به مهمترین شاخصها در ارزیابی دانشگاهها، اعلام کرد که میزان اعتبارات هزینه شده، درصد اعتبارت دانشگاه در حوزه فرهنگی، وضعیت منابع انسانی، فضاهای فرهنگی و اسلامی، ساختار فرهنگی دانشگاه، برخورداری از نظام برنامه ریزی راهبردی، تشکیل شوراهای فرهنگی دانشگاه، میزان تعامل و تبادل نظر بین مسئولان دانشگاه و دانشجویان، برنامه های آموزشی فرهنگی ویژه دانشجویان، استادان و کارکنان، فعالیت در فضاهای مجازی، اهتمام به امور نماز و نیایش، میزان جذب مخاطبان دانشجو در دانشگاهها در هر یک از حوزه های سیاسی، علمی، فرهنگی هنری، مذهبی، برنامه های دانشگاه در حوزه های کرسیهای آزاد اندیشی، بیداری اسلامی، عفاف و حجاب و انتخابات مجلس در سال گذشته، نسبت شرکت کنندگان در اردوهای علمی، فرهنگی، تفریحی و زیارتی، نشریات دانشجویی، میزان مشارکت دانشجویان در انجمنهای علمی دانشجویی، کانونهای فرهنگی - هنری، بسیج دانشجویی و تشکلهای اسلامی، میزان مشارکت فعال اعضای هیئت علمی در برنامه های فرهنگی دانشگاه، جوایز و افتخارات کسب شده فرهنگی در سال گذشته، برنامه های فاخر ملی، ابتکارات و نوآوریهای دانشگاه در حوزه فرهنگی، تولیدات فرهنگی و رضایتمندی فعالان فرهنگی از برنامه های دانشگاه مهمترین شاخصها به شمار می آیند.

وی با بیان اینکه تقدیر از روسای این دانشگاهها صورت خواهد گرفت، گفت: دانشگاهها در 4 گروه دانشگاههای خیلی بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی و بر اساس رای داوران معرفی خواهند شد.

به گفته علمشاهی، ارزیابی دانشگاههای برتر بر اساس نمرات حاصله از 100 صورت گرفته است.