مسائل اقتصادی تنها دلیل سوال از رئیس جمهور/حاشیه سازی حول وظایف نمایندگی خطاست

کاظم جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر این موضوع که حاشیه سازی و ایجاد بلوا حول اعمال و وظایف نمایندگان مجلس خطاست، افزود: نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی دارند یکی قانون گذاری است و دیگری نظارت.

وی خاطر نشان کرد: گاهی در قانون گذاری به محض این که نمایندگان به عرصه ای وارد می شوند یک عده در بیرون جو سازی کرده و شروع به تخریب قوه مقننه می کنند.

نماینده مردم شهرستان های شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در عرصه نظارت نیز چهار ساز و کار تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص جزء وظایف نمایندگان است ولی به محض این که نماینده مجلس وارد این عرصه هم می شود بلافاصله مورد هجمه قرار می گیرد.

پرسش و پاسخ از مسئولین نشانه دموکراسی

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که سوال از رئیس جمهور در مواردی برای روشن شدن مسائل ضروری است، تاکید کرد: این نوع پرسش و پاسخ ها یکی از مظاهر دموکراسی در داخل کشور است.

جلالی تصریح کرد: این پرسش ها ظرفیتی است که در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و لابد قانون گذار هم این ظرفیت را برای یک هدفی در قانون اساسی گنجانده است.

وی با تاکید بر این که سوال از رئیس جمهور تنها در بخش اقتصادی در مجلس مطرح شده است عنوان کرد: بعد از مسائلی که در عرصه اقتصادی کشور بوجود آمد مجلس سلسله جلساتی را با برخی وزرا و مسئولین اقتصادی تشکیل داد ولی به نتیجه قطعی نرسید.

مسائل اقتصادی تنها دلیل سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس مساله اول مطرح شده در این جلسات را افزایش ناگهانی قیمت مرغ قبل از ماه مبارک رمضان دانست و اظهار داشت: این اتفاق درست در دوره ای از زمان اتفاق افتاد که مردم باید در این ماه روزه می گرفتند و اگر توان تهیه گوشت قرمز را نداشتند حداقل باید گوشت سفید و مرغ را با قیمت مناسب تهیه می کردند.

وی موضوع دوم را گندم و قیمت تضمینی خرید آن معرفی کرد و ابراز داشت: وضعیت موجود در خرید گندم و جو کشاورزان و دامداران را دچار نارضایتی کرده بود چرا که خرید تضمینی گندم از سوی دولت 420 تومان اعلام شده بود و دامداران باید جو را به قیمت 800 تومان خریداری می کردند و این باعث شد قرار داد نانوشته ای میان کشاورز و دامدار ایجاد شود.

جلالی یادآور شد: طبق این قرار داد نانوشته، جو از تغذیه دام کنار گذاشته و گندم جایگزین آن شد و قسمتی از گندم تولید شده هم به وسیله قاچاق از دسترس خارج شد و این عامل ابتلاء کشور به واردات گندم شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نارسایی های بخش ارز را مساله سوم ایجاد شده در جامعه دانست و گفت: به یکباره قیمت ارز رشد چند برابری پیدا می کند که باعث تقلیل دارایی مردم و افت بی سابقه ارزش پول ملی ایران می شود و عملا برنامه ریزی برای بخش تولید را مختل کرده و یک نوع بی ثباتی را بر بازار حاکم می کند.

وی این سه مساله ایجاد شده در بخش اقتصادی در ماه های اخیر را مهمترین دلیل عمده سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور دانست و افزود: در جلساتی که در مجلس برقرار می شد، سعی در رسیدگی به این بحبوحه ایجاد شده در جامعه بود.

عدم پاسخگویی برخی مسئولین به مجلس

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از وزرا علنا اعلام می کردند ما در این خصوص مسئولیتی نداریم که بتوانیم پاسخ بدهیم، بخشی از مسئولین مانند رئیس کل بانک مرکزی هم اصلا در مجلس حضور پیدا نکردند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی گروهی از نمایندگان مجلس گزینه سوال از رئیس جمهور را انتخاب و عملا این موضوع را پیگیری کردند.

جلالی با اشاره به این که گروهی با استنباط شخصی از سخنان اخیر مقام معظم رهبری، سوال کردن از رئیس جمهور را نادرست فرض کردند و احساس کردند این سوال کردن می تواند جو اختناق ایجاد کند به همین دلیل عده ای این استنباط شخصی را با دیگران به صورت خصوصی مطرح کردند و عده ای از نمایندگان امضاء خود را پس گرفتند.

اتحاد و آرامش با ادعا برقرار نمی شود باید عمل کرد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس بعد از این که سوال در کمیسیون مطرح شد و نمایندگان سوال کننده قانع نشدند و نصاب یک چهارم نمایندگان مجلس را هم داشتند بلافاصله رئیس مجلس باید سوال را برای رئیس جمهور بفرستد و به این ترتیب سوال عملا در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

وی با اشاره به آئین نامه جدید تصویب شده در مجلس گفت: پس از طرح سوال، نمایندگان نمی توانند امضاء خود را پس بگیرند، اگر هم این اتفاق بیفتد تأثیری در اصل سوال نخواهد داشت و هیئت رئیسه موظف است سوال را در دستور کار خود قرار دهد.

جلالی در پایان این گفتگو تاکید کرد: کسانی که مدعی این هستند که در جامعه باید اتحاد و آرامش وجود داشته باشد اگر خودشان حول وظایف نمایندگان مجلس بلوا و آشوب درست نکنند، فضا سازی رسانه ای انجام ندهند و جنگ روانی راه نیندازند می توانند عامل موثری برای عدم ایجاد تنش در جامعه باشند.