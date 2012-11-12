برترین هیئت مذهبی مهریز معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم کمالیان در همایش منادیان نهضت عاشورا از صدور مجوزهای جدید برای تمامی هیئت های مذهبی مهریز خبر داد و اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ هیئت مذهبی در شهرستان مهریز فعال و دارای پرونده هستند.

وی با اشاره به برنامه های آتی در نظر گرفته شده برای هیئت های مذهبی مهریز گفت: برای ارتقا سطح بینش و آگاهی دست اندر کاران این تشکل های مردمی، تا پایان سال از سوی شورای هیئات مذهبی و با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، دوره های مختلف آموزشی برای مسئولان، مداحان و نوحه خوانان هیئت های مذهبی به صورت جداگانه اجرا خواهد شد.