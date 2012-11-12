۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۲

آیت الله زاده مطرح کرد:

"گهر" برای ماندن در لیگ برتر نیازمند یار دوازدهم است/ زمینه میزبانی فراهم شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه گهر دورود لرستان گفت: اگر می خواهیم تیم در لیگ برتر باقی بماند نیاز به یار دوازدهم یعنی تماشاگران داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آیت الله زاده صبح دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اظهار داشت: حسین هدایتی از آبرو و سرمایه خود مایه گذاشته و مالکیت تیمی را به عهده گرفته که در انتهای جدول لیگ برتر قرار دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت تیم گهر متفاوت از دیگر تیم های ته جدولی است، افزود: یک زمانی تیم حامی دارد، پول و حمایت های مختلف را نیز پشتوانه دارد آن وقت خیال مالکیت تیم راحت است که با ترمیم تیم و گرفتن بازیکن وضعیت را تغییر دهد.

آیت الله زاده با بیان اینکه وضعیت در مورد گهر اینگونه نیست و اشکالات عمده ای در تیم وجود دارد، عنوان کرد: اگر می خواهیم تیم در لیگ برتر باقی بماند نیاز به یار دوازدهم یعنی تماشاگران داریم.

وی با بیان اینکه باید زمینه برگزاری بازیها در لرستان چه در دورود و چه خرم آباد فراهم شود، یادآور شد: باید وضعیت تیم برای مردم تشریح شده و گفته شود که چه وقایعی بر تیم رفته است.

مدیر عامل باشگاه گهر دورود لرستان با بیان اینکه حسین هدایتی هر کمکی که نیاز بوده به تیم کرده است، افزود: در حال حاضر محمد مایلی کهن به عنوان مربی با دانش کافی برای هدایت تیم به کار گرفته شده است.

آیت الله زاده ادامه داد: همچنین در حال پیگیری برای جذب چند بازیکن جدید هستیم.

وی با بیان اینکه دیگر نمی توانیم که تماشاگر جمع کنیم و با خود به شهرها ببریم، افزود: خواهش من این است که زمینه برگزاری بازیها در استان لرستان و میزبانی تیم گهر فراهم شود.

