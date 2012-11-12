"گهر" برای ماندن در لیگ برتر نیازمند یار دوازدهم است/ زمینه میزبانی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آیت الله زاده صبح دوشنبه در دیدار با معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان اظهار داشت: حسین هدایتی از آبرو و سرمایه خود مایه گذاشته و مالکیت تیمی را به عهده گرفته که در انتهای جدول لیگ برتر قرار دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت تیم گهر متفاوت از دیگر تیم های ته جدولی است، افزود: یک زمانی تیم حامی دارد، پول و حمایت های مختلف را نیز پشتوانه دارد آن وقت خیال مالکیت تیم راحت است که با ترمیم تیم و گرفتن بازیکن وضعیت را تغییر دهد.

آیت الله زاده با بیان اینکه وضعیت در مورد گهر اینگونه نیست و اشکالات عمده ای در تیم وجود دارد، عنوان کرد: اگر می خواهیم تیم در لیگ برتر باقی بماند نیاز به یار دوازدهم یعنی تماشاگران داریم.

وی با بیان اینکه باید زمینه برگزاری بازیها در لرستان چه در دورود و چه خرم آباد فراهم شود، یادآور شد: باید وضعیت تیم برای مردم تشریح شده و گفته شود که چه وقایعی بر تیم رفته است.

مدیر عامل باشگاه گهر دورود لرستان با بیان اینکه حسین هدایتی هر کمکی که نیاز بوده به تیم کرده است، افزود: در حال حاضر محمد مایلی کهن به عنوان مربی با دانش کافی برای هدایت تیم به کار گرفته شده است.

آیت الله زاده ادامه داد: همچنین در حال پیگیری برای جذب چند بازیکن جدید هستیم.

وی با بیان اینکه دیگر نمی توانیم که تماشاگر جمع کنیم و با خود به شهرها ببریم، افزود: خواهش من این است که زمینه برگزاری بازیها در استان لرستان و میزبانی تیم گهر فراهم شود.