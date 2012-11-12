پایان کار ستاره سازی کیهان/ جهان در احاطه ستاره های پیر

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان برای ارائه نتایج این تحقیقات در رابطه با اینکه کار ستاره سازی در کیهان به پایان رسیده از تلسکوپ مادون قرمز بریتانیا، تلسکوپ سوبارو و تلسکوپ بسیار بزرگ شیلی استفاده کردند تا روند شکل گیری ستاره ها را از آغاز در کیهان مطالعه کردند.

آنها اعتقاد دارند که نیمی از تمام ستاره هایی که تاکنون وجود داشته اند بین 9 تا 11 میلیارد سال پیش متولد شده اند و نیمی دیگر از آنها پس از این سالها متولد شده اند.

نوری که هرگز خاموش نمی شود؛ دانشمندان اعتقاد دارند که 95 درصد تمام ستاره هایی که تاکنون وجود داشته از قبل متولد شده اند

به طور تقریبی می توان گفت که 95 درصد تمام ستاره هایی که تاکنون آسمان شب را روشن کرده اند از قبل متولد شده اند.

دیوید سوبرال از دانشگاه لیدن در هلند اظهار داشت که به طور واضح ما در جهانی زندگی می کنیم که توسط ستاره های پیر احاطه شده است. تمام کنشهای کیهانی میلیاردها سال پیش رخ داده است.

تلسکوپ بسیار بزرگ شیلی (VLT) که در ارتفاع 2 هزار و 635 متری در صحرای آتاکاما مستقر شده است در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است

وی افزود: تولید ستاره ها در کیهان به طول کلی طی 11 میلیارد سال گذشته کاهش یافته است. میزان ستاره هایی که امروز در سراسر کیهان وجود دارد 30 مرتبه از 11 میلیارد سال پیش که تعداد آنها در اوج خود قرار داشت کمتر است.

این محقق یادآور شد که اگر این روند ادامه یابد در کیهان بیشتر از 5 درصد ستاره ها باقی نمی مانند.

تلسکوپهایی که مورد استفاده این گروه از ستاره شناسان قرار گرفته به جستجوی ذرات آلفایی پرداخته که توسط اتمهای هیدروژن در گسترده آسمانها منتشر شده است.