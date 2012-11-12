به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نشست هماهنگی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا سه شنبه ساعت 16:30 در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران برگزار می‌شود.

نشست خبری سرمربیان دو تیم هم به این ترتیب است که ابتدا ساعت 12:30 فردا " کارلوس کی‌روش" در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال به سئوالات رسانه‌ها پاسخ خواهد داد و سرمربی ازبکستان ساعت 16 در همین محل صحبت می‌کند. این فاصله زمانی بین کنفرانس‌های دو سرمربی به دلیل برنامه پروازی تیم ملی ازبکستان است و اینکه پرواز آنها ساعت 12:30 فردا سه شنبه در تهران به زمین می نشیند.