به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نشست هماهنگی دیدار تیمهای ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا سه شنبه ساعت 16:30 در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران برگزار میشود.
نشست خبری سرمربیان دو تیم هم به این ترتیب است که ابتدا ساعت 12:30 فردا " کارلوس کیروش" در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال به سئوالات رسانهها پاسخ خواهد داد و سرمربی ازبکستان ساعت 16 در همین محل صحبت میکند. این فاصله زمانی بین کنفرانسهای دو سرمربی به دلیل برنامه پروازی تیم ملی ازبکستان است و اینکه پرواز آنها ساعت 12:30 فردا سه شنبه در تهران به زمین می نشیند.
همچنین تیم ملی ایران فردا از ساعت 18 تا 19 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین خواهد کرد و تیم ملی ازبکستان از ساعت 19:30 تا 20:30 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین می کند. 15 دقیقه اول هر تمرین برای حضور رسانه ها آزاد است.
