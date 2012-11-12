۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۶

برنامه تمرین تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران اعلام شد

برنامه تمرین تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و ایران اعلام شد

زمان برگزاری جلسه هماهنگی و کنفرانس خبری سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال ایران – ازبکستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، نشست هماهنگی دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان فردا سه شنبه ساعت 16:30 در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران برگزار می‌شود.

نشست خبری سرمربیان دو تیم هم به این ترتیب است که ابتدا ساعت 12:30 فردا " کارلوس کی‌روش" در سالن روابط عمومی فدراسیون فوتبال به سئوالات رسانه‌ها پاسخ خواهد داد و سرمربی ازبکستان ساعت 16 در همین محل صحبت می‌کند. این فاصله زمانی بین کنفرانس‌های دو سرمربی به دلیل برنامه پروازی تیم ملی ازبکستان است و اینکه پرواز آنها ساعت 12:30 فردا سه شنبه در تهران به زمین می نشیند.

 همچنین تیم ملی ایران فردا از ساعت 18 تا 19 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین خواهد کرد و تیم ملی ازبکستان از ساعت 19:30 تا 20:30 در زمین اصلی ورزشگاه آزادی تمرین می کند. 15 دقیقه اول هر تمرین برای حضور رسانه ها آزاد است.
