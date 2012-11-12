اجرای 10400 میلیارد تومان طرح در ایمیدرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: درحال حاضر 19طرح در بخش های معدنی و صنایع معدنی کشور درحال اجرا است که مجموع سرمایه گذاری ارزی و ریالی آن ها معادل رقم فوق است.



در همین حال تا ابتدای سال جاری بیش از 2200میلیارد تومان سرمایه جذب این طرح ها شده است. فولاد با 8 طرح بیشترین تعداد و بالاترین میزان سرمایه گذاری را به خود جذب می کند به طوری که ارزش سرمایه گذاری ریالی آن ها به 1824میلیارد تومان و بخش ارزی آن به 1178میلیون دلار می رسد.



پس از این صنعت ،‌ طرحهای معدنی و همچنین امور زیربنایی معادن هر کدام با 4 طرح قرار می گیرند به طوری که پروژه های معدنی هزار و 56میلیارد تومان به صورت ریالی و 233میلیون دلار به صورت ارزی هزینه در بر دارند. از سوی دیگر امور زیربنایی معادن که طرح های زیرساختی برای توسعه را شامل می شوند معادل 636میلیارد تومان در بخش ریالی و 173میلیون دلار در بخش ارزی سرمایه برای اجرا جذب خواهند کرد.



صنعت آلومینیوم نیز در جایگاه بعدی قرار می گیرد به گونه ای که 3 پروژه در این بخش درحال اجرا است و به ترتیب سرمایه ریالی و ارزی آنها به بیش از 289 میلیارد تومان و 1189میلیون دلار می رسد.



