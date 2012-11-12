پروژه سوم شبکه فاضلاب بهبهان در فاز اجرا قرار گرفت

سیدشمس الدین کلانتر زاده در گفتگو با خبرنگار افزود: در حال حاضر سه اولویت اول شبکه فاضلاب بهبهان در فاز اجرا قرار گرفته اند.

وی اعتبار پروژه سوم را 12 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با صدور مجوزات لازم از سوی شهرداری و راهنمایی و رانندگی بهبهان عملیات اجرایی این پروژه به طول 50 کیلومتر از روز شنبه گذشته آغاز شده است.



کلانترزاده مناطق تحت پوشش این پروژه را شامل بلوار ذوالفقار، شهید شعبان، نیاکان و خیابانهای امام رضا، جمهوری، برادران شهیدبقایی، کوی شهرداری در شمال غربی بهبهان و کوی 500 دستگاه، خیابان پلیس، مطهری، مراحل در جنوب این شهر ذکر کرد و افزود: با اجرای این پروژه چهار هزار و 800 فقره انشعاب در این مناطق واگذار خواهد شد.



مجری طرح فاضلاب بهبهان در ادامه افزود: به منظور اطلاع رسانی به مردم یک ماه قبل از شروع عملیات اجرایی با توزیع خانه به خانه بروشورهای اطلاع رسانی و نصب پلاکارد و بنر، آگاهی های لازم به مردم انجام شده است.



وی با یادآوری این نکته که با اجرای این طرح بزرگ که با اعتبار حاصل از مشارکتهای مردمی عملیاتی شده است، ورود فاضلاب به کانال آب خروار حذف می شود از مردم بهبهان درخواست کرد با همراهی و صبر و تحمل خود زمینه اجرای سریعتر دفع استاندارد و بهداشتی فاضلاب را فراهم آورند.